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28 Mayıs 2023 Pazar 22:48:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 22:48:00

Mehmet Şimşek'ten Başkan Erdoğan'a tebrik mesajı

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Seçim sürecinde AK Parti'nin ekonominin başına getireceği iddia edilen Mehmet Şimşek, seçim sonuçlarının belli olmasından sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tebrik mesajı yayımladı.

Twitter'dan açıklama yapan Şimşek "Çeyrek asrı bulan siyasi yürüyüşünde halkımızın güçlü desteğiyle tekrar seçilen Cumhurbaşkanımız sn Erdoğan'ı kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimize hizmet yolunda başarılar diliyorum. Yeni dönemin ülkemiz ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : erdoğan şimşek cumhurbaşkanı seçimleri tebrik mesajı
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