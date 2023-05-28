Mehmet Şimşek'ten Başkan Erdoğan'a tebrik mesajı
Seçim sürecinde AK Parti'nin ekonominin başına getireceği iddia edilen Mehmet Şimşek, seçim sonuçlarının belli olmasından sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tebrik mesajı yayımladı.
Twitter'dan açıklama yapan Şimşek "Çeyrek asrı bulan siyasi yürüyüşünde halkımızın güçlü desteğiyle tekrar seçilen Cumhurbaşkanımız sn Erdoğan'ı kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimize hizmet yolunda başarılar diliyorum. Yeni dönemin ülkemiz ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Çeyrek asrı bulan siyasi yürüyüşünde halkımızın güçlü desteğiyle tekrar seçilen Cumhurbaşkanımız sn @RTErdogan'ı kutluyorum. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 28, 2023
Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimize hizmet yolunda başarılar diliyorum. Yeni dönemin ülkemiz ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
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