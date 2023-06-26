Mehmet Sevigen: Topluma bir seçenek sunacağız. Başka bir aday seçeneği, parti seçeneğimiz var

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Siyasetçi Mehmet Sevigen açıklamalarda bulunarak, "Topluma bir seçenek sunacağız. Başka bir aday seçeneği, parti seçeneğimiz var." ifadelerine yer verdi.

Siz ne yapacaksınız? Bir planınız var mı?

Kemal Bey tekrar devam etmeye çalışırsa toplum Kemal Bey'e oy vermeyecek. Siz götüremediniz Kemal Bey'I, biz götüreceğiz diyorlar. İnsanlara bir seçenek sunmak lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bütün belediyeleri kaptırmamak için. Ya yeni bir parti kurulur. Bir seçenek düşünüyor arkadaşlar yerel seçime kadar. Yan kurulmuş bir parti vardır, seçime girilir. Yani burada Kemal Bey zannediyor ki herkesin eli kolu bağlı duruyor. Herkes çalışıyor, mücadele ediyor. Çaba sarf ediyor.

Oy vermeyecekler. İnsanlar öyle söylüyorlar. Mehmet Bey siz götüremediniz, değiştiremediniz diyorlar. Biz oy vermeyeceğiz ki değişsin diyorlar. Bunu söyleyenler demek ki etraflarıyla konuşuyorlar ki herkes söylüyor. İnsanlar, Kemal Bey olduğu müddetçe CHP'ye oy vermeyecekler.

Beş yıl var Cumhurbaşkanlığı seçimine, yeni bir genç gelir, yeni bir arkadaş gelir. Kendisi aday olacağı için kimse cesaret edemiyor. Kimse ortaya çıkamıyor. Yeni bir program yapar, yeni bir tüzük yazar. Projelerini hazırlar beş yıla. Tayyip Bey'de beş yıl sonra da aday olacak hali yok ki. O da belli bir yaşa geldi. Karşıdan yine bir rakip çıkacak. Merkez sağdan yine bir aday çıkacak, yarışacaklar. Demokraside herkes var.

Onun için de bu insanlara fırsat tanımak lazım.

Ama Kemal Bey CHP'yi yok etmek için geldiyse uyguluyor projesini. CHP kapatılsın, vakıf olsun diyenlerle beraberdi. Bir projeyle geldi. CHP'yi gerçekten yok etmek istiyorsa amacına ulaşmaya çalışıyor. CHP'yi kağıt üzerinde bırakacak galiba. Oraya kadar devam edecek beyefendi. Ama buna müsaade etmemeye çalışacağız. Gayret edeceğiz. Topluma bir seçenek sunacağız. Eğer gücümüz yeterse buna gayret edeceğiz. Ama gücümüz yetmezse başka bir aday seçeneği, parti seçeneğimiz var.

Siz de var mısınız? Başka kimler var?

Tabii ben de varım. Yani çok kalabalığız. Şimdi isimlerini sormadığım için söyleyemem ama çok yakında duyarsan, hissedersin. İşte Yılmaz arkadaşım var. Aslı Baykal var. Onun gibi il başkanları var. Bülent var. Hikmet Eren Kaya var. Sayın milletvekilleri var, eski belediye başkanları var. Şimdi isimlerini saymadığım zaman ayıp olur, tek de söylersem sanki kimse yokmuş gibi izlenimde olmasın diye söylüyorum. Herkes var. Eski bir genel başkan yardımcıları, Genel sekreterler var. Yani bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi seçeneksiz değil ki. Önce birinci amacımız partiye sahip çıkmak. Partiyi bu haramilerden kurtarmak, kurtarabilirsek kurtaracağız. Kurtaramazsak toplum illa da bir seçenek sunun derse bir seçenek de sunacağız. Ortada kalacak hali yok Türkiye'nin, seçeneksiz bırakacak halimiz yok.