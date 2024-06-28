Mehmet Şef MasterChef Türkiye'de ilk kez anlattı
Kaynak: GUNES.COM
MasterChef Türkiye'nin eleme turları devam ederken, dün akşam yayınlanan bölümde duygusal anlar yaşandı. Yarışmaya katılan Melek Baba'nın elini gören Şef Mehmet Yalçınkaya, “kaza ne zaman oldu” diye sordu. Baba, 3 yaşındayken elini traktörün pervanesine kaptırdığını söyledi. Bu durum, benzer bir kaza geçiren Şef Mehmet Yalçınkaya'nın duygularını harekete geçirdi ve genç kadına moral verirken kendi hikayesini de ilk kez anlattı. İşte o duygusal hikaye...
"Ben bu konuya hiç değinmedim, ilk kez açıklıyorum" diyen Şef Mehmet Yalçınkaya, 5 yaşında yaşadığı talihsiz olayı anlattı. "Ben de iki arkadaşımla oynarken 3 parmağımı kaybettim. Seni anlıyorum. Kolay olmuyor. İş görüşmesine gittiğinizde saklarsınız, çünkü sizi işe almayacaklar gibi gelir. Daha sonra işe başladıktan sonra acaba bu işi yapabilecek mi diye başkaları tarafından sorgulanırsınız."
ENGELLERİN ÜSTESİNDEN GELME
Yalçınkaya, karşılaştığı zorlukları ve ön yargıları nasıl aştığını şöyle anlattı: "Çok yakın akrabalarımızdan biri benim evlenemeyeceğimi, bana kız vermeyeceğini düşünüyordu. İş yerlerine gittiğimde bu korkuyla gidiyordum, almayabilirler mi diye. Ama çoğu iş yerine de alındım, kariyer yaptım ve gördüğünüz gibi MasterChef Türkiye'de jüriyim."
ASKERLİK VE İŞ HAYATI
"Askerlik şubesine gittim, elimi sakladım. Beni askere alsınlar diye. Daha sonra şehrin içine gittim, pastanenin içinde askerleri gördüm. Askerlere dedim ki ben askere gitmek için elimi sakladım. Onlar da dediler ki git hemen askerlik şubesine doğruyu söyledi. Yoksa askere gidersen daha büyük tepkiyle karşılaşırsın."
AİLE VE DESTEK
EKİP ARKADAŞLARININ DESTEĞİ
"Mesela Somer ile Danilo... Her zaman eti ikisinden biri keser. Beni zorlamasın diye ve çaktırmazlar... Türkiye'nin en büyük TV kanallarından bir tanesi benim elimin bu şekilde olduğunu bilerek, ön yargısız buraya jüri yaptı ve bu iki arkadaşım benim elimle ilgili hiçbir şey konuşmadı, sormadılar... Bence her şeyi bırakıyorsun ve hayata dimdik sarılmaya devam ediyorsun."