VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ankara'da DEAŞ operasyonunda 33 gözaltı
Türkiye 9 ayda 3,5 milyar dolarlık hafif ticari araç-kamyon ihraç etti
Nemrut Dağı'nda yapılan nano kireç uygulaması olumlu sonuç verdi
Emtia piyasasında geçen hafta temkinli yükseliş görüldü
"Gazze'ye kara harekatı, takviye ABD kuvvetleri gelene kadar ertelenecek"
Trafiğe eylülde 198 bin 740 aracın kaydı yapıldı
23 Ekim 2023 Pazartesi 09:45:00 - Güncelleme:23 Ekim 2023 Pazartesi 09:45:00

Mehmet Kısakürek son yolculuğuna uğurlandı

ABONE OL

Necip Fazıl Kısakürek'in vefat eden oğlu Mehmet Kısakürek, Eyüpsultan'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Büyük Doğu Yayınları sahibi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek, cumartesi akşamı vefat etti.

Mehmed Kısakürek için dün Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazını İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş kıldırdı. Arpaguş, namazı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziyelerini aileye iletti. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, belediye başkanları ve Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mehmed Kısakürek'ın naaşı, Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanında dualarla toprağa verildi.

Etiketler : necip fazıl kısakürek mehmet kısakürek vefat cenaze töreni
6 yıllık aşk bitti

6 yıllık aşk bitti
Savaşın bitmesini diliyoruz

Savaşın bitmesini diliyoruz
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Simeone Ayasofya'yı gezdi

Simeone Ayasofya'yı gezdi
Eleştirilere üzülmüyorum

Eleştirilere üzülmüyorum
Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu

Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu
Oğlumla gurur duyuyorum

Oğlumla gurur duyuyorum
At üzerinde güzellik yarışması

At üzerinde güzellik yarışması
Amsterdam tatili

Amsterdam tatili

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX