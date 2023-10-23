Mehmet Kısakürek son yolculuğuna uğurlandı

Büyük Doğu Yayınları sahibi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek, cumartesi akşamı vefat etti.

Mehmed Kısakürek için dün Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazını İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş kıldırdı. Arpaguş, namazı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziyelerini aileye iletti. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, belediye başkanları ve Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mehmed Kısakürek'ın naaşı, Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanında dualarla toprağa verildi.