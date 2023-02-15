Mehmet Amca yardım tekliflerini de geri çevirdi: Deprem bölgesine gönderin
Kaynak: AA
Umre ziyaretini iptal ederek 1350 dolarını Kızılay'a bağışlayan Balıkesirli Mehmet Amca yardım tekliflerini de geri çevirdi. Şu anda umreye gitmeyi düşünmediğini belirten Çakırhan, "Para vermek isteyenler deprem bölgesine göndersin" dedi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ikamet eden ve umre için biriktirdiği parasını deprem bölgesine bağışlayan 74 yaşındaki Mehmet Çakırhan, vatandaşlara da depremzedeler için nakdi yardım çağrısı yaptı.
Yüreğil kırsal mahallesinde ikamet eden ve umre için biriktirdiği parasını asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Kızılay'a bağışlayan Çakırhan'ın bu davranışı, çok sayıda insanı duygulandırdı.
Çakırhan'ın duyarlı davranışından etkilenen birçok kişi, Mehmet amcayı umreye göndermek için iletişim kurarak teklifte bulundu.
Gelen teklifleri teşekkür ederek geri çeviren Mehmet Çakırhan, yardım yapmak isteyenlerin paralarını depremzedelere göndermesini istedi.
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da Çakırhan'ı ziyaret ederek, duyarlı davranışı dolayısıyla kendisine teşekkür etti.
Mehmet Çakırhan, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için çok üzüldüğünü söyledi.
Şu anda umreye gitmeyi düşünmediğini belirten Çakırhan, "Para vermek isteyenler deprem bölgesine göndersin. Beni arayan soranlardan Allah razı olsun." diye konuştu.
- Korkunç gerçek: Rönesans'ın temeli depremden önce kaydı
- AFAD'ı tartışmalıyız diyen Cüneyt Özdemir'e tokat gibi yanıt!
- Kardeş ülke Azerbaycan kanalında duygu dolu anlar! Spikerin sözleri canlı yayına damga vurdu
- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Acımız çok büyük, isimleri yaşatılacak
- Depremin yeni görüntüleri dehşete düşürdü!
- Kurtarıcılarıyla buluştular