Megakentte yılbaşı tedbirleri... "Fahiş fiyatlarla ilgili ekiplerimiz takipte"

İstanbul Valisi Davut Gül, megakentteki yılbaşı tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulunarak "Yılbaşına özgü olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz 814 noktada 4 bin 313 ekip, 3 helikopter, 9 deniz botu olmak üzere toplam 55 bin 556 personelle görev yapacak." dedi.

İstanbul Valisi Gül, "Fahiş fiyatlarla ilgili ekiplerimiz takipte." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, "Ticaret İl Müdürlüğümüzün koordinesinde diğer kurumların da desteğiyle fahiş fiyatla ilgili arkadaşlarımız tatil döneminde daha yüksek oranda denetimlerine devam edecekler." dedi.