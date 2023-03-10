Mega projeler can damarı olacak

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi mega projelerin olası afet durumlarında hizmet vereceğini söyledi. Karaismailoğlu "Bu projeler, izolatörler sayesinde zarar görmeyecek" dedi.

Son yıllarda ulaşım alanında hayata geçirilen mega projeler en büyük depreme göre projelendirildiği için olası bir depremde hayat kurtaracak. Özellikle izolatörlerle donatılan bu projeler hem acil ulaşım yolu hem de sığınak olarak kullanılabilecek. Adıyaman'da gerçekleştirilen Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaşım projelerinin öneminin depremde ortaya çıktığını belirterek "Bakın bu kadar dünyanın en büyük şiddetli bir depreminde ulaştırma altyapılarımız etkilenmiyorlar. Özellikle olası İstanbul depreminde bu büyük altyapı projelerimiz kullandığımız teknoloji sayesinde zarar görmeyerek 24 saat işletmelerini yapacak" dedi.

DEPREMDE ÇALIŞACAK

Ulaştırma yatırımlarında en son teknolojik imkanların kullanıldığını belirteren Adil Karaismailoğlu, şöyle konuştu: "İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara, Marmaray, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi projeler deprem olduğu anda aynen çalışmaya devam edecek. Bir olası bir afet durumunda Kuzey Marmara, Avrasya Tüneli olsun, Marmaray olsun, bunlar hepsi birer acil ulaşım yolu olacak. Avrasya Tüneli'nde mesela tünelin iki kısmında zeminin boş ve yumuşak olduğu kısımlarda sismik izolatörler var. Yani burada depremden dolayı gelmiş olan yükü karşılayacak izolatörler var, tünele olan etkisini azaltan izolatörler bunlar. Marmaray'da da sismik izolatörler kullandık. Yine kara yolu projelerimizde de sismik izolatörler kullanıyoruz. İstanbul'da olası bir durumda Kuzey Marmara yolu özellikle acil ulaşım yolu olacak."

700 BİN TAHLİYE

Karaismailoğlu "İstanbul'da 100 kilometrenin üzerinde demiryolu yatırımımız var. Bunlardan ikisini açtık. Metro istasyonlarımız, böyle olası afet durumlarında bir taraftan sığınak olarak kullanılacak, hatlarımız da hizmet vermeye devam edecek" dedi. İstanbul Havalimanı'nın ne kadar gerekli olduğunun anlaşıldığını söyleyen Karaismailoğlu, olası bir durumda iki havalimanından (İstanbul ve Atatürk havalimanları) birisinin çalıştırılabileceğini kaydetti. Son 20 yıldaki ulaştırma altyapı projelerinin ekonomik faydalarının yanında olası afet durumlarında lojistiğe olan katkı sağladığına dikkati çeken Karaismailoğlu, bu yatırımların ve projelerin deprem sürecinde çok başarılı bir sınav verdiklerini vurguladı. Deprem bölgesinde 9 havalimanı bulunduğunu dile getiren Karaismailoğlu, geçmişi 1995'e dayanan Hatay Havalimanı'nın da depremde hasar gördüğünü hatırlatarak "Orada bir hafta kadar bir sıkıntı yaşadık. Onu da yaptığımız hızlı müdahaleyle karşıladık. Deprem bölgesinde bulunan toplam 9 havalimanından 700 bine yakın vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Binlerce ton kargoyu bu havalimanlarından ulaştırdık" diye konuştu.

VİZYONSUZLAR ELEŞTİRİR

Karaismailoğlu "Yaptığımız ulaştırma altyapı yatırımlarının ne kadar önemli olduğunu böyle afet durumlarında bir kez daha test etmiş oluyoruz. 26 havalimanımızı niye 57'ye çıkardık? İşte bunun önemli sebeplerinden bir tanesi buydu. Ulaştırma yatırımları stratejik yatırımlardır. Kullanmazsınız ama 100 yılda bir defa kullanırsınız ve yaptığınız yatırımın katlarcasını karşılarsınız. Şimdi bizi eleştiriyorlar Gökçeada'da niye havalimanı var? İşte görüyorsunuz yaşadık bunu. Adıyaman'da havalimanı olmasaydı ne olacaktı? Aynı şekilde diğer havalimanlarımız da öyle. Vizyonsuzlar, bunları eleştirebilir" dedi.

Karaismailoğlu, depremden etkilenen bölgede yaklaşık 2 bin kilometre demiryolu hattı olduğunun altını çizerek, şu anda 56 kilometrelik kısmın dışında bütün demiryolu hattının kullanıldığını kayderek "Demiryolu ile 100 bin kişiyi tahliye ettik" dedi.

İSTANBUL-GAZİANTEP HIZLI TRENLE 8 SAAT

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun öne çıkan açıklalamarı şöyle:

İnşaatı devam eden Mersin-Osmaniye-Adana-Gaziantep demir yolu hattımızı 2024 sonunda bitireceğiz. Siz bu hızlı treni Gaziantep'ten Habur'a, Musul üzerinden Bağdat'a indirdiğinizde aslında yeni bir baharat yolu inşa etmiş oluyorsunuz. Irak'ın yası sına Körfez ülkeleriyle görüşüyoruz.

Mersin-Osmaniye-Adana-Gaziantep demir yolu hattımızı 2024 sonunda bitireceğiz. İstanbul'dan hızlı trene binen bir vatandaşımız Gaziantep'e 8 saatte ulaşacak.

'GEREKSİZ' DENİLEN HAVALİMANINDAN 100 BİN KİŞİ TAHLİYE ETTİK

Bölgedeki havalimanlarının gereksiz olduğuna ilişkin yorumları da hatırlatan Karaismailoğlu, "İşte gördünüz ne gerek olduğunu. Yani bu havalimanları olmasaydı buralara böyle müdahale edilebilir, vatandaşımıza bu kadar hizmet getirebilir miydi? Mümkün değil." dedi. Bakan Karaismailoğlu, "Aynı şekilde Adıyaman Havalimanı'nı eleştirenler vardı. Burada havalimanının gereksiz olduğunu söyleyen muhalefet var. Sırf Adıyaman Havalimanı'ndan 100 bin vatandaşımızın tahliyesini yaptık" dedi.

GSM ŞİRKETLERİ İÇİN GEREĞİ YAPILACAK

Bakan Karaismailoğlu, 6 Şubat'taki depremlerin ilk günlerinde mobil iletişim hizmetlerinde yaşanan sorunlara ilişkin, "Tedbir almadıklarını düşündüğümüz için onlara (GSM şirketleri) cezalar verdik. Ayrıca onlar hakkında incelemeler ve soruşturmalar başlattık, gereği de yapılacaktır" dedi. Karaismailoğlu "İlk 4 gün dışında burada 350 mobil araçla hizmet verildi" dedi.