  • BIST
    1347.3
  • Dolar
    7,8280
  • Euro
    9,4969
  • Altın
    467,7020
İstanbul
10 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Başakşehir'e yapılan ırkçılığa kınama
Medipol Başakşehir-PSG maçındaki ırkçılığa Türkiye'den tepki yağdı
Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı: Türkiye ile anlaşmak için siyasi olarak şansımız iyi
Rafet El Roman eski eşi Tuğba Altıntop'un sözlerini yalanladı! 'Öyle bir şey olmadı'
ABD ile Slovenya arasında nükleer iş birliği anlaşması
'Alyansımı asla çıkarmayacağım'
'Canavarlar' kısa filmi festivalin gözdesi
Şarkıcı Cansever'in kalbi kırıldı
Yapay zekalı çöpçatan
Akülü sandalye hayatını değiştirdi
Maskeyle nefes almakta güçlük çekiyorsanız!
ABD'de Trump'ın TikTok kısıtlamalarına mahkeme engeli
Bugün burçları neler bekliyor? 9 Aralık 2020 Çarşamba günlük burç yorumları
Dışişleri Bakanlığı: Libya'da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacaktır
Bakan Koca, koronavirüs tablosunu paylaştı!
Trump 2021 Savunma Bütçe tasarısını iptal edeceğini açıkladı
Çelik: Türkiye'ye yaptırım dili kullanmak tamamen akıl tutulmasıdır
ABD, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıya onay verdi
"Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elinde"
Türkiye de sipariş etmişti... İlk sonuçlar geldi
Kurtulmuş'tan 'Erken seçim' açıklaması
En büyük aşı operasyonu başlıyor!
Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı
50 ilde FETÖ operasyonu: 304 gözaltı kararı
09 Aralık 2020 Çarşamba 09:21:00 - Güncelleme:09 Aralık 2020 Çarşamba 09:21:00

Medipol Başakşehir-PSG maçındaki ırkçılığa Türkiye'den tepki yağdı

ABONE OL

Medipol Başakşehir ile Paris Saint-Germain arasında oynanan futbol müsabakasındaki ırkçılık olayına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İletişim Başkanı Altun, Adalet Bakanı Gül ve diğer bakanlar sert tepki gösterdi.

Medipol Başakşehir ile Paris Saint-Germain arasında oynanan futbol müsabakasında Başakşehir teknik ekibinde yer alan eski futbolcu Pierre Webo'ya maçın Rumen 4. hakemi tarafından ırkçı ifadeler kullanıldı.

Durum karşısında sessiz kalmayan Başakşehir, takımı sahadan çekerek olaya tepkisini gösterdi.

YANINIZDAYIZ!

Medipol Başakşehir'in Twitter hesabından yapılan "NO TO RACISM" (Irkçılığa HAYIR) paylaşımına destek yağdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başakşehir'in paylaşımını alıntılayarak "Irkçılık tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur! Bu onurlu duruşunuzda yanınızdayız" ifadeleriyle, kulübe destek verdi.

"İNSANLIK SUÇUDUR"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de Başakşehir'in NO TO RACISM gönderisini alıntılayarak, "Irkçılık insanlığa karşı işlenen bir suçtur!" ifadelerini kullandı.

PAKDEMİRLİ: YANINIZDAYIZ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yanınızdayız" ifadeleriyle Başakşehir'e destek olarak, yapılan ırkçı saldırıya tepkisini gösterdi.

"AYRIMCILIK VİRÜSÜNÜ TÜM SAHALARDAN TEMİZLEMEK İNSANLIK GÖREVİDİR"

Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, "Irkçılık ve ayrımcılık virüsünü tüm sahalardan temizlemek bir insanlık görevidir. İnsanlık onuruna yakışır bir tavır sergileyen temsilcimiz Başakşehir’in arkasındayız." diyerek ırkçı saldırıya sert tepki gösterdi.

"BU ÇİRKİN HAREKETE KARŞI YANINIZDAYIZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ırkçı saldırıya ilişkin, "Irkçılık insanlık suçudur! Bu çirkin harekete karşı yanınızdayız" dedi.

"IRKÇILIĞIN HER TÜRLÜSÜ AYAKLARIMIZIN ALTINDADIR"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ırkçı saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda "Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir’in antrenörüne karşı sergilenen nefret suçunu şiddetle kınıyorum. Irkçılığın her türlüsü ayaklarımızın altındadır." diyerek tepki gösterdi.

Etiketler : ırkçılık başakşehir medipol başakşehir no to racism
Seneye nikah var

Seneye nikah var
Özlem Yıldız'ın harcaması artık çantaya değil arsaya

Özlem Yıldız'ın harcaması artık çantaya değil arsaya
Arzu Sabancı'dan 9 Kere Leyla isyanı

Arzu Sabancı'dan 9 Kere Leyla isyanı
Güzel bir şarkısın sen

Güzel bir şarkısın sen
Şarkıcı Gülden'den 5 şarkı 5 klip

Şarkıcı Gülden'den 5 şarkı 5 klip
AVM'de senaryo çalışması

AVM'de senaryo çalışması
Sahilde piknik

Sahilde piknik
Tedbirler hayat kurtarır

Tedbirler hayat kurtarır
İrem Derici'nin 'Senin Hastan' ile zirvede

İrem Derici'nin 'Senin Hastan' ile zirvede

EN ÇOK OKUNAN HABERLER