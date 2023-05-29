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29 Mayıs 2023 Pazartesi 11:15:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 11:15:00

Meclis'te yeni yasama dönemi hazırlıkları sürüyor

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ardından Meclis'te yeni yasama dönemi hazırlıkları sürüyor. Haziran ayının ilk günlerinde milletvekilleri yemin edecek. Vekillerin odaları bu hafta kura ile belirlenecek. Yemin töreninin ardından Meclis Başkanlığı seçimi süreci de başlayacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kesin seçim sonuçlarını açıklamasını takip eden 3'üncü gün milletvekilleri Meclis'te and içecek.

Yeni yasama döneminde Genel Kurul ilk toplantısını yemin töreni için yapacak.

Yemin törenini en yaşlı üye sıfatıyla MHP lideri Devlet Bahçeli yönetecek.

MİLLETVEKİLLERİNİN YENİ ODALARI İÇİN KURA ÇEKİLECEK

Milletvekillerinin kayıt işlemleri devam ediyor, vekillerin yeni odaları da kura ile belirlenecek.

Engelli vekillere, Meclis çalışmalarına katılımlarını kolaylaştırabilmek için, Genel Kurula yakın odalar tahsis edilecek.

Milletvekili seçilen 10 siyasi partinin liderinin odalarını belirlemek için kura çekimi yapılmayacak. Onlar için ayrı bir oda düzenlemesine gidilecek.

GENEL KURUL'DA OTURMA DÜZENİ BAŞKANLIK DİVANI'NA GÖRE YAPILACAK

Genel Kuruldaki oturma düzeninde de en çok vekile sahip parti en başta yer alacak. Diğer partilerin temsilcileri vekil sayısına göre sıralanacak.

İlk sırada AK Partili, ikinci sırada CHP'li vekiller olacak.

Yeşil Sol, MHP ve İyi Parti grupları, Başkanlık Divanı kürsüsüne göre soldan sağa doğru sıralanacak.

Grubu olmayan Yeniden Refah Partisi, Demokratik Sol Parti, Hüda Par, DEVA Gelecek, Saadet partileriyle Türkiye İşçi Partisi ve Demokrat Parti'nin milletvekillerine ise arka koltuklarda yer verilecek.

YENİ MECLİS BAŞKANI SEÇİLECEK

Meclis'teki yemin töreni ile Meclis Başkanı seçimi süreci de başlayacak.

Meclis Başkanı seçildikten sonra Başkanlık Divanı ve komisyonlar oluşturulacak.

Etiketler : tbmm ysk mhp devlet bahçeli
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