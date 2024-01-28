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28 Ocak 2024 Pazar 07:45:00 - Güncelleme:28 Ocak 2024 Pazar 07:45:00

Meclis'te bu hafta HSK'ya yeni üye seçilecek

Kaynak: TRT Haber

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Meclis gündeminde bu hafta yasama faaliyetleri ve seçim olacak. Genel Kurul'da Hakimler ve Savcılar Kurulu'na üye seçimi yapılacak. Hafta başında Meclis'e enerji üretimi ve satışının kapasitesini artıracak yeni bir düzenleme sunulacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta Hakim ve Savcılar Kurulu'nda boş bulunan 1 üyelik için seçim yapılacak.

Profesör Doktor Çetin Arslan, Profesör Doktor Bayram Keskin ve Profesör Doktor Ender Ethem Atay'ın aday olarak belirlendiği seçimde milletvekilleri çarşamba günü oy kullanacak.

ENERJİ TEKLİFİ MECLİS'E GELİYOR

Enerji üretimini çeşitlendirmeye ve kapasite artırımına yönelik kanun teklifi hazırlandı.

Teklife göre tabii baraj göllerinde yenilenebilir enerji sistemleri kurulmasına izin verilecek. Sıvılaştırılmış doğal gazın tankerlerle ihraç edilmesinin yolu açılacak.

Konuyla ilgili yasa teklifinin bu hafta başında Meclis'e sunulması bekleniyor.

BİRÇOK ULUSLARARASI SÖZLEŞME YASALAŞACAK

Genel Kurul gündeminde Salı ve Perşembe günleri uluslararası sözleşmeler de yasalaştırılacak.

Grup toplantılarında da liderler kürsüde olacak.

Etiketler : meclis genel kurul hakimler ve savcılar kurulu üye seçimi
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