Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları...

Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları...

Adli para cezaları artıyor, itirazlar için komisyon şartı geliyor.

31 Mart seçimleri öncesinde Meclisin son gündemi 8'inci Yargı Paketi...

MECLİS'TE GÜNDEM YARGI PAKETİ



43 maddelik kanun teklifine göre; 'makul sürede yargılanma hakkının ihlali' iddiası ile yapılan itirazlar ve 'haksız tutuklama' iddiaları için Anayasa Mahkemesi'nden önce Tazminat Komisyonu'na gidilecek.

Kanun yoluna başvuru sürelerindeki karışıklık giderilecek. İtiraz, istinaf ve temyize başvurularda süre 2 hafta olacak.

Paket; adli para cezalarında da yüksek artış içeriyor. Buna göre; bir günlük adli para cezasında alt sınır 100 lira üst sınır 500 lira olacak.

Ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına itiraz yolu açılacak. 'Terör örgütüne yardım etme' suçu da ayrı bir madde olarak Türk Ceza Kanunu'nda yer alacak.

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ ARTIYOR



Teklifte, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek ikramiyenin 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenleme de bulunuyor.

SEÇİM ÖNCESİ MECLİS'TE SON MESAİ



Siyasi partiler de 31 Mart seçimleri öncesinde son grup toplantılarını yapacak. Liderler mesajlarını grup kürsülerinden verecek.

Genel Kurul çalışmalarının tamamlanmasının ardından Meclis, milletvekillerinin seçim çalışmalarına katılabilmeleri için mesaisine bir süre ara verecek.