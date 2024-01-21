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21 Ocak 2024 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:21 Ocak 2024 Pazar 11:00:00

Meclis'te bu hafta emekliye ek zam teklifi gündemde

Kaynak: TRT Haber

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SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ek yüzde 5 artış içeren kanun teklifi bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklifle en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükseltiliyor. İşverene asgari ücret desteği 700 liraya çıkarılırken, sigorta primi desteği 2 yıl uzatılıyor.

Meclis Genel Kurulu bu hafta çalışma hayatını ilgilendiren kanun teklifi için mesai yapacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği düzenleme Salı günü Genel Kurul gündemine gelecek. Teklifle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılıyor. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkarılıyor.

Düzenlemede istihdamı korumaya yönelik kapsamlı teşvikler bulunuyor. İşverene asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılıyor.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları kolaylaştırılıyor. Asgari prim ödeme gün sayısı 450 güne indiriliyor. Genel salgın durumu, kısa çalışma gerekçesi olarak yasaya giriyor.

Teklifte işverene sigorta primi desteğinin de süresi uzatılıyor. İlave kadın ve genç istihdamı sağlayan işverenlere yönelik destek 2 yıl daha uzatılıyor.

LİDERLER GRUP TOPLANTILARINDA KÜRSÜDE OLACAK

Meclis'te bu hafta liderler de grup kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek.

Meclis'e sunulması beklenen düzenlemelerin de hazırlıkları devam ediyor. AK Parti'li kurmaylar Sağlık Bakanlığı ve enerji ile ilgili taslaklar üzerinde ilgili bakanlıklarla çalışıyor.

Tekliflerin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması bekleniyor.

Etiketler : meclis emekli zam
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