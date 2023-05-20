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20 Mayıs 2023 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 10:30:00

Meclis'te 28'inci dönemin açılışını Devlet Bahçeli yapacak

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci dönemin hazırlıkları devam ediyor. Yeni dönemde de Meclis'in açılışını, en yaşlı üyenin yapması geleneği sürecek.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28'inci Yasama Dönemi ilk Genel Kurul toplantısının açılışını, en yaşlı milletvekili sıfatıyla gerçekleştirecek. Osmaniye'den MHP Milletvekili olarak parlamentoya gelen Bahçeli, Meclis Başkanı seçilene kadar geçici başkanlık görevini yürütecek.

En yaşlı üye geleneği, bir önceki dönemde de sürdürüldü. 27'nci dönemde parlamentonun en yaşlı üyesi, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'dı. Baykal, sağlık sorunları nedeniyle bu görevi yerine getiremedi. Parlamentonun ikinci en yaşlı üyesi, İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Meclis'in açılışında Başkanlık Divanı'ndaki yerini aldı.

Bugüne kadar 21 farklı isim, "Geçici Başkan" sıfatıyla ilk oturumları yönetti.

En yaşlı üyenin Meclis'i açma geleneği ise kurucu Meclis'e dayanıyor. İstanbul'un işgal altında olduğu 23 Nisan 1920'de Meclis, Ankara'da ilk toplantısını yapmıştı. Meclisin en yaşlı üyesi, 1845 doğumlu Sinop Mebusu Mehmet Şerif Bey'di.

Sinop Mebusu Şerif Bey, kürsüye çıktı ve esaretin kabul edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırdı.

Bu Yüce Meclis'in en yaşlı üyesi, geçici başkanı sıfatıyla ve ilahi tevfik ile milletimizin iç ve dış tam bağımsızlığı dahilinde mukadderatını bizzat ele aldığını ve idare etmeye başladığını bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum.

Sinop Mebusu Şerif Bey

Etiketler : devlet bahçeli meclis başkanı meclis açılış
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