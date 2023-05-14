Meclis'e giren Milletvekillileri belli oluyor... İşte tam liste

Meclis'e giren Milletvekillileri belli oluyor... İşte tam liste

Türkiye, bugün son yılların en kritik seçimi için sandık başına gitti. Bugün 08:00'de başlayan oy verme işlemi 17:00'a kadar sürdü.

64 milyon seçmenin sandık başına gittiği 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde sonuçlar gelmeye devam ediyor.

MECLİS'E GİREN MİLLETVEKİLLİLERİ BELLİ OLUYOR