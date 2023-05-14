Meclis'e giren Milletvekillileri belli oluyor... İşte tam liste
Türkiye seçim sonuçlarına kitlendi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, saat 18.30 itibarıyla yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı. Açılan saldık sayısı yüzde 70'i geçti. Güncel verilere göre Meclis'e giren Milletvekillerinin isimleri belli oluyor. İşte güncel liste...
Türkiye, bugün son yılların en kritik seçimi için sandık başına gitti. Bugün 08:00'de başlayan oy verme işlemi 17:00'a kadar sürdü.
64 milyon seçmenin sandık başına gittiği 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde sonuçlar gelmeye devam ediyor.
MECLİS'E GİREN MİLLETVEKİLLİLERİ BELLİ OLUYORGüncel verilere göre Meclis'e giren Milletvekillerinin listesi şöyle
- Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi'ni geride bıraktı
- YSK Başkanı Ahmet Yener: Verilerimiz, anlık olarak siyasi partilerle paylaşılmaktadır
- Bakan Yanık: Ezici çoğunlukta olduğumuzu görüyoruz
- Sinir krizi geçirdi: Size kazanamayız demedim mi?
- İmamoğlu'nun sandığından Başkan Erdoğan birinci çıktı
- "Sonuçlar resmi olarak neticelene kadar sandıkları terk etmeyin"