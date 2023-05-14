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14 Mayıs 2023 Pazar 22:02:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 22:02:00

Meclis'e giren Milletvekillileri belli oluyor... İşte tam liste

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Türkiye seçim sonuçlarına kitlendi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, saat 18.30 itibarıyla yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı. Açılan saldık sayısı yüzde 70'i geçti. Güncel verilere göre Meclis'e giren Milletvekillerinin isimleri belli oluyor. İşte güncel liste...

Türkiye, bugün son yılların en kritik seçimi için sandık başına gitti. Bugün 08:00'de başlayan oy verme işlemi 17:00'a kadar sürdü.

64 milyon seçmenin sandık başına gittiği 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde sonuçlar gelmeye devam ediyor.

MECLİS'E GİREN MİLLETVEKİLLİLERİ BELLİ OLUYOR

Güncel verilere göre Meclis'e giren Milletvekillerinin listesi şöyle
Etiketler : türkiye seçim milletvekili
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