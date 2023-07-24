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24 Temmuz 2023 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 13:30:00

Meclis yarın olağanüstü toplanıyor

Kaynak: AA

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TBMM Genel Kurulu, CHP'nin bazı vergilerdeki artışlarla ilgili genel görüşme yapılmasına ilişkin önerisini müzakere etmek üzere, yarın olağanüstü toplanacak.

Genel Kurul'da milletvekilleri, CHP'nin yeterli sayıda imza ile olağanüstü toplanma talebinin ardından, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un toplantı çağrısı yapması üzerine, yarın saat 15.00'te bir araya gelecek.

Genel Kurul'un açılması sonrasında görüşmelere başlanabilmesi için en az 200 olan toplantı yeter sayısı aranacak. Toplantı yeter sayısının sağlanması halinde, görüşmelere geçilecek.

Görüşmelerde, CHP'nin, "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önerisi ele alınacak.

Öneri üzerinde, siyasi parti grupları, görüşlerini dile getirecek.

Müzakerelerin sonunda, genel görüşme açılıp açılmamasına, işaretle oylama yoluyla karar verilecek. Yapılacak oylamada, oylamaya katılanların salt çoğunluğunun (151'den az olmamak şartıyla) sağlanması halinde, genel görüşme açılacak. Genel görüşmenin yapılacağı gün, özel gündem olarak Danışma Kurulunca tespit edilecek. İki günden az, 7 günden fazla olmamak kaydıyla genel görüşme için gün belirlenecek.

Genel Kurul'un açılmasının ardından toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde ise olağanüstü toplanma çağrısı düşecek.

Etiketler : tbmm genel kurulu chp toplantı
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