Meclis kanun teklifleri için mesai yapacak

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19 Mart 2023 Pazar 14:20:00 - Güncelleme:19 Mart 2023 Pazar 14:20:00

Meclis, tarım ve orman ile yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifleri için mesai yapacak

Kaynak: AA

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TBMM Genel Kurulu, tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi ile yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.

Meclis, önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftaya daha giriyor.

Haftalık çalışmasına yarın başlayacak Genel Kurulun, çalışmalarını 26 Mart Pazar gününe kadar sürdürmesi bekleniyor.

Genel Kurul yasama mesaisine balıkçıların, su ürünleri sektörünün ve paydaşlarının sorunlarına yönelik araştırma önergesinin görüşmeleri ile başlayacak. Görüşmelerin ardından balıkçılık ve su ürünlerine yönelik araştırma komisyonu kurulması bekleniyor.

Daha sonra tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklife göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca, sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli düzenlemeler yapılacak.

İlaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği veya işlenmesi, Toprak Mahsulleri Ofisince yapılacak ya da yaptırılacak.

Devlet ormanlarına yıkıntı veya inşaat atığı atmak, hafriyat veya çöp dökmek suretiyle çevreye verilen zarar "orman suçu" sayılacak.

Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi sonucunda idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman alanları rehabilite edilecek.

YARGIDA YENİ DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TEKLİFİ

Genel Kurulda daha sonra yargıda yeni düzenlemeler içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklifle, 18 yaşından küçük engelli veya ağır hasta çocuğu olan 10 yıldan az cezaya çarptırılan hükümlü annelerin cezalarının infazı 1 yıl ertelenebilecek. Bu erteleme her defasında 6 ayı geçmemek üzere 4 kez uzatılabilecek.

Konut olarak kullanılan yerlerde haciz yapılması, icra mahkemesi kararına bağlanacak.

Aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden ev eşyaları haczedilemeyecek.

İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde haciz yapılması yasaklanacak.

Kat mülkiyetinden kaynaklanan kiracı-ev sahibi ya da komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklarda arabulucuya başvuru zorunlu olacak.

Sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti suçuna ilişkin ceza yarı oranında artırılacak.

Düzenlemeyle uyuşturucu kullananlara uygulanacak tedavi veya denetimli serbestlik tedbirlerinin uzatma süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarılacak.

Uyuşturucu madde bağımlısı hükümlülerin cezaevlerinde tedavi ve rehabilitasyona katılmaları zorunlu hale getirilecek.

Göçmen kaçakçılığı için verilen cezanın alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

KOMİSYONLARIN GÜNDEMİ

Dışişleri Komisyonunda, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Finlandiya'nın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Deprem Araştırma Komisyonunun pazartesi günkü toplantısında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkilileri sunum yapacak.

Bu arada, TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

Etiketler : meclis tarım orman yargı

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