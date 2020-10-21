Meclis Markar Esayan için ara veriyor

Milletvekilleri dün çalışmalarına başlamadan önce Genel Kurul’da Esayan’ın anısına saygı duruşunda bulundu. Esayan için yarın saat 14.00’te Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde tören düzenlenecek. Esayan’ın cenazesi Şişli Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

TEBESSÜMLE HATIRLAYACAĞIZ

Hürriyet'in haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “Çok değerli bir entelektüeldi. Onu özleyeceğiz. Bir tarafıyla da onu tebessümle hatırlayacağız. Esprileriyle hayatı bir tarafıyla anlatırken Anadolu insanı olmasıyla hepimizin kalbinde fevkalade derin, güzel bir iz bırakarak ayrılmış oldu” dedi.