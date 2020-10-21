Meclis Markar Esayan için ara veriyor
TBMM, 51 yaşında vefat eden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ı İstanbul'da Patriklik Kilisesi'nden son yolculuğuna uğurlamak için çalışmasına bir gün ara verecek.
Milletvekilleri dün çalışmalarına başlamadan önce Genel Kurul’da Esayan’ın anısına saygı duruşunda bulundu. Esayan için yarın saat 14.00’te Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde tören düzenlenecek. Esayan’ın cenazesi Şişli Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
TEBESSÜMLE HATIRLAYACAĞIZ
Hürriyet'in haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “Çok değerli bir entelektüeldi. Onu özleyeceğiz. Bir tarafıyla da onu tebessümle hatırlayacağız. Esprileriyle hayatı bir tarafıyla anlatırken Anadolu insanı olmasıyla hepimizin kalbinde fevkalade derin, güzel bir iz bırakarak ayrılmış oldu” dedi.
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