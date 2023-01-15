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15 Ocak 2023 Pazar 11:25:00 - Güncelleme:15 Ocak 2023 Pazar 11:25:00

Meclis, kamudaki sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifini görüşecek

Kaynak: AA

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Meclis, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, yarın kamudaki sözleşmelilere kadro verilmesini içeren Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Düzenleme daha sonra haftalık çalışmasına 17 Ocak Salı günü başlayacak Genel Kurulda ele alınacak.

458 bin 615 sözleşmeli personelin yararlanacağı düzenlemeyle, 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecekler.

Memur kadrosuna geçmek isteyenler, başvurularını kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde yapacaklar.

4B sözleşmeli personel, mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personel, teşkilat kanunlarına dayalı çalışan sözleşmeli personel, vekil imam-hatip ve müezzin-kayyımlar, vekil ebe ve hemşireler, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, düzenleme kapsamında yer alacak.

Bu kapsamdaki sözleşmeli personel; görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi ve tayin imkanı gibi birtakım haklara kavuşacak ve kadroya geçişleri isteğe bağlı olacak.

Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personelin hakları, görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.

KOMİSYONLARIN GÜNDEMİ

Anayasa Komisyonunda, hiçbir kadının temel hak ve hürriyetleri kullanması ile kamu veya özel kesimin sunduğu mal ve hizmetlerden yararlanmasının, başının açık ya da örtülü olması şartına bağlanamayacağını, evlilik birliğinin yalnızca kadın ve erkeğin evlenmesiyle oluşturulabileceğini öngören Anayasa değişikliği teklifi ele alınacak.

Sanayi ve Ticaret Komisyonu, salı günü toplanarak perakende ticarete ilişkin ceza hükümlerindeki caydırıcılığın artırılmasını da içeren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

"6 yaşındaki bir kız çocuğunun 'evlilik' adı altında cinsel istismara maruz bırakılması olayının araştırılarak benzer olayların yaşanmaması ve her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, salı günkü toplantısında, çalışma takvimini, komisyona davet edilecek kurum ve kuruluşları belirleyecek.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Espiye ve Bolu Ceza İnfaz Kurumları ile Almanya inceleme raporlarını ele almak üzere perşembe günü toplanacak.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda partililere hitap edecek.

Etiketler : anayasa komisyonu sözleşmeli kadro kamu
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