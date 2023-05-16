Meclis her kesimden vekille renklenecek

14 Mayıs seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki TBMM dağılımında dikkat çekici isimler yer aldı. İşte Meclis'in yeni vekilleri:

TÜRKEŞ KARDEŞLER MECLİS'TE

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in çocukları, Yıldırım Tuğrul Türkeş AK Parti'den, Ayyüce Türkeş ise İYİ Parti'den aday gösterilmişti.

Yıldırım Tuğrul Türkeş Ankara, Ayyüce Türkeş ise Adana Milletvekili olarak Meclis'e girdi.

ÜNAL KARAMAN DA VEKİL

Milletvekili listelerinde spor dünyasından da isimler vardı. Eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman İYİ Parti Konya milletvekili oldu.

Yine İYİ Parti'den Hatay Milletvekili adayı olan eski milli futbolcu Gökhan Zan ise seçilemedi.

ESKİ MANKEN DE SEÇİLDİ

Eski manken Seda Sarıbaş AK Parti Aydın 2'nci sıradan milletvekili adayı olmuştu. AK Parti şehirde 3 milletvekili çıkardı ve Sarıbaş da TBMM'ye giren ünlülerden oldu.

Oyuncu İlyas Salman ise TKP'den İstanbul'dan aday olmuştu. TKP, İstanbul'dan milletvekili çıkaramadı. Oyuncu Kerem Fırtına da Yeşil Sol Parti (YSP) İstanbul 3. bölge 6. sıradan aday gösterilmişti. Fırtına da seçilemedi.

SANATÇILAR DA ARTIK VEKİL

Sanat dünyasından da birçok isim Meclis'e girdi. Müzisyen Yücel Arzen AK Parti İstanbul Millletvekili seçildi. Yine AK Parti'den oyuncu Bahadır Yenişehiroğlu da Manisa Milletvekili oldu.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili adayı sanatçı Davut Güloğlu Meclis'e giremedi. MHP Muğla Milletvekili adayı oyuncu Özlem Balcı da seçilemedi. TİP'ten aday olan oyuncu Mehmet Aslantuğ ile gazeteci İrfan Değirmenci TBMM'ye giremeyen isimler oldu. Seksenler' dizisinde canlandırdığı 'Yıldız' karakteriyle tanınan Özlem Balcı, MHP 28. Dönem Muğla 1'inci sıradan milletvekili adayı gösterilmişti. MHP şehirde milletvekili çıkaramadı ve Özlem Balcı da TBMM'ye girmeye hak kazanamadı.

ÇANDAR MECLİSTE CEMAL SEÇİLEMEDİ

Yeşil Sol Parti'nin Diyarbakır üçüncü sıra adayı Cengiz Çandar, Meclis'e girmeye hak kazandı. İstanbul ikinci bölge üçüncü sıra adayı Hasan Cemal ise seçilemedi. Hasan Cemal, seçilmesi durumunda "en yaşlı üye" olması nedeniyle TBMM'yi açacaktı. Cemal, açılışta frak giyeceğini söylemişti.

YENİDEN SARIGÜL

CHP listelerinden seçime giren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise Erzincan milletvekili oldu.

CEVİZOĞLU PARLAMENTODA

AK Parti'nin milletvekili adayı sosyolog-gazeteci Hulki Cevizoğlu, İstanbul 1. bölgeden milletvekili seçildi.

ÇELEBİ VE BURSALI MECLİS'TE, SAVCI SAYAN SEÇİLEMEDİ

AK Parti İzmir'de 4 vekil çıkardı. Listenin ilk dört sırasında bulunan Mehmet Kasapoğlu, Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı ve Mehmet Ali Çelebi milletvekili seçildi.

Ağrı Belediye Başkanlığı'ndan istifa ederek AK Parti İzmir 6. sıradan aday olan Savcı Sayan ise Meclis'e giremedi.