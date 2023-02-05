VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Burak'la arkadaş kaldık
Tiyatroya 15 yaşında başladım
4 isme 'Huysuz Virjin' teklifi
YHT ile geçen yıl 9 milyon 363 bin kişi seyahat etti
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
Türkiye'de ocakta 250 bine yakın gayrimenkul satış işlemi yapıldı
İdlib'de yerinden edilen siviller, bir kışı daha dayanıksız çadırlarda geçiriyor
Meclis, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifini yasalaştırmak için...
ABD-Çin ilişkilerini rotasından çıkaran "fors majör": Yüksek irtifa balonu krizi
Bakan Yanık, şubat sonunda 2 bin 323 engellinin kamuya memur olarak yerleştirileceğini bildirdi
Tarım sektöründen ihracatta ocak rekoru
Adnan Kahveci'nin ölümünün üzerinden 30 yıl geçti
Kapadokya'da ocak ayındaki ziyaretçi sayısında rekora ulaşıldı
İsrail'de emekli savaş pilotuna "Netanyahu'ya ölüm tehdidi" soruşturması
Togg'a ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması başlıyor
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u ağırlayacak
‘Acıların kadınıyım'
Sesime yakışan şarkıyı söylüyorum
Albümden ilk şarkı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Müşerref öldü
Hepsi pastadan pay kapma telaşında! "Babacan ‘FETÖ ağzıyla' konuşuyor"
Ümraniyespor yarın Adana Demirspor'u konuk edecek
Çin, ABD'nin yüksek irtifa balonunu vurarak düşürmesini protesto etti
05 Şubat 2023 Pazar 12:45:00 - Güncelleme:05 Şubat 2023 Pazar 12:45:00

Meclis, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak

Kaynak: AA

ABONE OL

TBMM Genel Kurulu, milyonlarca kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.

Meclis, önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftaya daha giriyor.

Haftalık çalışmasına 7 Şubat Salı günü başlayacak Genel Kurulda, EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklifle, 8 Eylül 1999'da ve bu tarihten önce çalışmaya başlayanların; 9 Eylül 1999'da ve bu tarihten sonra çalışmaya başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkan tanıyan ilgili mevzuat hükümlerine göre yaptıkları borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihlerini 8 Eylül 1999 ve öncesi tarih olacak şekilde geriye götürenlerin, mevcut mevzuattaki emekliliğe hak kazanma koşullarından yaş şartı kaldırılacak.

Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayan bütün çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.

Kamu kurumlarında sürekli işçi olarak çalışanların emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin zorunlu feshini gerektiren hükümler yürürlükten kaldırılacak.

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ

Genel Kurul daha sonra, kamuya olan borçların yapılandırılmasını içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni gündemine alacak.

Teklifle, vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri ve belediyelere borçları yapılandırılacak.

Düzenleme, 31 Aralık 2022'den önce işlenen fiillere ilişkin kamuya olan borçları kapsayacak.

Sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ve aktif durumda olan ceza puanları silinecek.

Teklifle, vergi dairesine borçlu olan 7,6 milyon kişinin 4,6 milyar lira borcu terkin edilecek.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun salı günkü toplantısında, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK'ün çalışmaları hakkında sunum yapacak.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

Etiketler : emeklilikte yaşa takılanlar eyt kanun teklifi tbmm genel kurul
Sahnede ağladı

Sahnede ağladı
Senfonik hazırlık

Senfonik hazırlık
7 Kocalı Hürmüz'den fazlayım

7 Kocalı Hürmüz'den fazlayım
Talihsizlik silsilesi, başına gelmeyen kalmadı

Talihsizlik silsilesi, başına gelmeyen kalmadı
Çağla'ya vefasızlık suçlaması

Çağla'ya vefasızlık suçlaması
33 yaşına zamanla girdi

33 yaşına zamanla girdi
Kitabını senaryo haline getirecek

Kitabını senaryo haline getirecek
Tiyatroyu üzen haber

Tiyatroyu üzen haber
Prestijli gala

Prestijli gala

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX