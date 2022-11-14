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14 Kasım 2022 Pazartesi 14:45:00 - Güncelleme:14 Kasım 2022 Pazartesi 14:45:00

Meclis Başkanı Şentop İstiklal'de: Karşılığını en sert şekilde vereceğiz

Kaynak: IHA

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 6 kişinin hayatını kaybettiği patlama bölgesinde açıklamalarda bulundu. Şentop açıklamasında saldırının karşılığının en sert şekilde verileceğini açıkladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'ye bu şekilde terör örgütleri ve terör eylemleri vasıtasıyla mesaj iletmek isteyenler, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmayı huzurunu bozmayı hedefleyenler mutlaka bunun karşılığını bulacak" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Taksim'de patlamanın olduğu noktaya çiçek bıraktı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Şentop, "Dün gerçekleşen hain terör saldırısı, patlatılan bomba sebebiyle burada 6 vatandaşımız vefat etti, şehit oldu. 81 vatandaşımız yaralanmıştı. Bunların önemli bir kısmı taburcu oldu. Tedavisi devam edenler var. Öncelikle vefat eden vatandaşlarımıza Canab-ı Haktan rahmet diliyorum, ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza da şifalar temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalışanların mutlaka karşılık bulacağını vurgulayan Şentop, "Acımız büyük, öfkemiz büyük. Türkiye'ye bu şekilde terör örgütleri ve terör eylemleri vasıtasıyla mesaj iletmek isteyenler, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmayı huzurunu bozmayı hedefleyenler mutlaka bunun karşılığını bulacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizi olayın gerçekleştiği andan itibaren kimlerin, hangi haince söylemler içinde olduğunu, bu iş ile ilgili hangi haince değerlendirmeleri yaptığın biliyor. Gerek kuklaları, gerek arkasındaki kuklacıları milletimiz biliyor. Devletimizi de bunlara gereken cevabı vermeye muktedirdir. Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalışanlar mutlaka kendileri istikrarsızlaşacaktır. Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışanlar, mutlaka kendi ülkelerinde huzursuzluğu tadacaktır" diye konuştu.

Şentop kısa zamanda faili yakalayan güvenlik güçlerini tebrik ederek, "Bunun mutlaka ilişki ağı da ortaya çıkarılacaktır. Arkasında hangi güçlerin bulunduğu da tespit edilecektir. Bunlarla ilgili de gereken cevabı en şiddetli şekilde mutlaka vereceğiz" açıklamalarında bulundu.

Etiketler : TBMM Başkanı Şentop Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı terör eylemleri
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