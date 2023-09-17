Meclis açılmasıyla yoğun çalışma temposuna girecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışı için geri sayım başladı.

Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te. AK Parti, Meclis açılmadan 15 günlük yoğun çalışma temposuna girecek.

EMEKLİ MAAŞLARI GÖRÜŞÜLECEK



Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı düzenlemesi için çalışmalarını sürüyor.

Bürokratlar düzenlemenin teklif metnine dönüştürülmesi için Meclis'te mesai yapacak.

Teklifin Ekim ayı içinde Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

BAKANLIKLARIN TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLECEK



Birçok bakanlık da talep ettiği düzenlemeler için çalışmalarını tamamladı.

Bakanlıkların taleplerini içeren torba teklif de Meclis gündemine gelecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, günübirlik kiralamaya yeni düzenleme getirecek.

Üç aşamalı denetim sistemi ve ek güvenlik tedbirleri hayata geçirilecek.

CHP'Lİ TANRIKULU İÇİN FEZLEKENİN MECLİS'E GELMESİ BEKLENİYOR



AK Parti grup yönetimi, yasama faaliyetleri, uluslararası anlaşmalar ve Meclis'e ulaşan fezlekeler için de mesai yapacak.

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan açıklamalarının ardından Savcılık harekete geçti.

Fezlekenin Türkiye Büyük Mlilet Meclisi'ne ulaştıktan sonra Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor.