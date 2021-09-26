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26 Eylül 2021 Pazar 15:33:00 - Güncelleme:26 Eylül 2021 Pazar 15:35:00

Meclis 1 Ekim'de mesaiye başlıyor

Kaynak: AA

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Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Ekim'de mesaiye başlıyor. İlk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapılacak.

TBMM Genel Kurulu, 76 günlük aranın ardından mesaisine 1 Ekim Cuma günü yeniden başlayacak. Meclis, ekim ayı boyunca önemli düzenlemeler için mesai yapacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

BAŞKAN ERDOĞAN GENEL KURUL'A HİTAP EDECEK

Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te özel oturumla toplanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak.

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yemin edecek.

Genel Kurul, daha sonra başka konuyu ele almadan çalışmalarını tamamlayacak.

TBMM'Yİ YOĞUN BİR GÜNDEM BEKLİYOR

Meclis'in yeni yasama yılındaki ilk işi, 2020 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu'nu görüşmek olacak.

Bu arada 5 Ekim Salı günü siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

Meclis'e 17 Ekim'e kadar 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi gelecek. Meclis Başkanlığına sunulacak bütçe, önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda daha sonra TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Meclis'i 2022 yılı bütçe görüşmelerine kadar yoğun bir gündem bekliyor. Meclis, ekim ayı boyunca önemli düzenlemeler için mesai yapacak.

Meclis'in bu süreçte en öncelikli işlerinden birinin, seçim kanunu ile ilgili değişiklikler içeren ve seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini de öngören kanun teklifi olması bekleniyor.

Bütün toplumsal kesimlerin lehine, kolaylaştırıcı düzenlemeler de içeren vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifinin, TBMM Başkanlığına sunulması öngörülüyor.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI, MECLİS'İN ONAYINA SUNULACAK

İklim değişikliğiyle mücadeleyi içeren Paris İklim Anlaşması'nın ekimde Meclis'in onayına sunulması planlanıyor. Paris İklim Anlaşması'nı onaylayan ülkelerin, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak ve 2050'ye kadar sera gazı emisyonlarını sıfırlamak için taahhütlerini hayata geçirmesi gerekiyor.

DEZENFORMASYON VE NEFRET SÖYLEMİNE KARŞI HUKUKİ DÜZENLEME

Dezenformasyon ve nefret söylemiyle mücadele amacıyla sosyal medyaya yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin Meclis'e sunulması bekleniyor. Bu kapsamda uluslararası örnekler de incelenerek, kişisel verilerin ve kişilik haklarının korunacağı, gerek geleneksel gerek yeni iletişim mecralarındaki itibarsızlaştırma, karalama, yalan ve iftira kampanyalarına karşı hukuki düzenleme yapılacağı belirtiliyor.

SPOR KULÜPLERİNE MALİ ŞEFFAFLIK

Yeni yasama yılında, spor kulüplerine yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin de Meclis gündemine gelmesi için çalışma yürütülüyor. Taslak çalışmaya göre, spor kulüpleri için mali şeffaflık hedefleniyor. Kulüp yöneticilerinin, kendi dönemlerindeki borçlarından sorumlu olması, kulüplerin dernek statüsünden çıkarılarak anonim şirket gibi yönetilmesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca denetlenmesi öngörülüyor.

Siyasi Partileri Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifi, Yargı Reformu Strateji Eylem Planı'nın kapsamındaki yeni yargı reformu paketi ile psikologluk mesleğinin uygulamalarındaki gerekliliklerin kanunlarla belirlenmesine yönelik düzenlemenin de Meclis'e sunulması planlanıyor.

Etiketler : TBMM Genel Kurulu MECLİS 1 EKİM
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