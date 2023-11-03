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03 Kasım 2023 Cuma 20:43:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 20:43:00

Mecidiyeköy metrobüs durağında şüpheli paket alarmı: Kontrollü patlatıldı

Kaynak: AA

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Mecidiyeköy metrobüs durağının metroya bağlantı yapılan çıkışında şüpheli paket bulunduğu ihbarını değerlendiren polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekipleri tarafından fünyeyle patlatılan paketten boya kutuları çıktı.

Şişli'deki Mecidiyeköy metrobüs durağında fünyeyle patlatılan şüpheli paketten boya kutuları çıktı.

Mecidiyeköy metrobüs durağının metroya bağlantı yapılan çıkışında şüpheli paket bulunduğu ihbarını değerlendiren polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Durak geçici olarak kapatılırken, vatandaşlar metrobüs durağının diğer çıkışı olan üst geçit tarafına yönlendirildi. Mesai bitiş saati olması dolayısıyla durak çevresi ve üst geçitte yoğunluk oluştu.

Olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri tarafından fünyeyle patlatılan paketten boya kutuları çıktı.

Metrobüs durağının incelemelerin ardından kullanıma açılacağı belirtildi.

Bu arada, şüpheli paket dolayısıyla Büyükdere Caddesi'nin Şişli yönü de bir süre trafiğe kapatıldı.

Etiketler : Mecidiyeköy metrobüs ŞÜPHELİ PAKET Kontrollü patlatAMA
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