Mecidiyeköy metrobüs durağında dehşet: Yürüyen merdiven arızalandı, 3 yaralı

Mecidiyeköy'de metrobüse çıkan yürüyen merdivenler aniden durdu ve ters yönde çalışmaya başladı.

O sırada merdivende dengesini kaybeden Seda T., Denizhan K. ve yabancı uyruklu Kim S. ayaklarından hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yürüyen merdivenlerin devre dışı kalması dolayısıyla durakta yoğunluk oluştu.

Teknik ekip, merdivenlerin tamiri için çalışma başlattı.