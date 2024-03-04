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Mecidiyeköy metrobüs durağında dehşet: Yürüyen merdiven arızalandı, 3 yaralı
04 Mart 2024 Pazartesi 21:16:00 - Güncelleme:04 Mart 2024 Pazartesi 21:16:00

Mecidiyeköy metrobüs durağında dehşet: Yürüyen merdiven arızalandı, 3 yaralı

Kaynak: AA

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İstanbul'da Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdivenlerin aniden ters yönde hareket etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Mecidiyeköy'de metrobüse çıkan yürüyen merdivenler aniden durdu ve ters yönde çalışmaya başladı.

O sırada merdivende dengesini kaybeden Seda T., Denizhan K. ve yabancı uyruklu Kim S. ayaklarından hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yürüyen merdivenlerin devre dışı kalması dolayısıyla durakta yoğunluk oluştu.

Teknik ekip, merdivenlerin tamiri için çalışma başlattı.

Etiketler : Mecidiyeköy Metrobüs kaza İBB
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