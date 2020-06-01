  • BIST
    107290
  • Dolar
    6,8187
  • Euro
    7,5917
  • Altın
    380,6630
İstanbul
12 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 300 bini geçti
Meksika'da ortalık karıştı! Ölüm emri verildi
DEİK Başkanı Olpak'tan düşük faizli kredi destek paketi değerlendirmesi
Kovid-19 hastası Türk vatandaşı ambulans uçakla Rusya'dan yurda getirildi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 106 bin 241'e yükseldi
CHP'li Özel ve Özkoç için hesap zamanı: Fezlekeleri gönderildi
Hong Kong polisi, Tiananmen olaylarında ölenlerin anılmasını yasakladı
Devleri peşine taktı! Juventus'a bir Türk daha
Terör örgütüne sınır ötesinde ağır darbe! Kuzey Irak'ta PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi
Sağlık Bakanlığından kütüphaneler ile kahve ve kıraathanelerde Kovid-19 tedbirleri
Ankara'da bıçaklanarak öldürülen gencin babası Nihat Çakan olayı anlattı
Messi futbolun eskisi gibi olmayacağına inanıyor
"200 yıl da geçse burayı terk etmeyeceğim"
Muhafız Alayı darbe davasına Kovid-19 önlemleriyle devam edildi
Mobilya satışında hedef 60 milyar lira
TCMB: Mayıs ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürdü
Turizm sektörü tatil kredisinden memnun
"Sayısal oyunlar" internetten de oynanabilecek
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli süt sektörü temsilcileriyle görüştü
Konut faizinde tarihi dip seviyeler
İran'da Devrim Muhafızları'nın siyaset ve ekonomi üzerindeki etkileri
MEB'den telafi eğitim açıklaması! Tarih duyuruldu!
Protestolar yayılıyor!
01 Haziran 2020 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:01 Haziran 2020 Pazartesi 15:48:00

MEB'den özel okul kararı! 3 haftadan az olacak

ABONE OL

Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Özel okullar, 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacak. Özel öğretim kursları da gerekli önlemleri alarak, velilerin istemesi halinde, eğitimlere bugünden itibaren başlayabilecek. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de eğitimlere 15 Haziran'dan itibaren başlayabilecek." açıklamasında bulundu.

Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Özel okullar, 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacak. Özel öğretim kursları da gerekli önlemleri alarak, velilerin istemesi halinde, eğitimlere bugünden itibaren başlayabilecek. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de eğitimlere 15 Haziran'dan itibaren başlayabilecek." açıklamasında bulundu.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda 16 Mart - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında eğitime ara verilen, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel okullarda, eğitimlere uzaktan eğitim yoluyla devam edildiği anımsattı.Resmi okullar tarafından EBA ve EBA TV üzerinden uzaktan eğitim yapıldığı sırada özel okulların da eş zamanlı olarak kendi imkan ve öğretmenleriyle uzaktan eğitim verdiğinin altını çizen Yıldız, şu bilgileri paylaştı:

"Özel okullar, verdiği uzaktan eğitimden öğrencilerinin ne kadar faydalandıklarının ölçümünü yaparak konu tekrarı veya yüz yüze eğitim alınmasına ihtiyaç duyulan alanlarda telafi eğitimi yapabilecek. Özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ise 2019-2020 öğretim yılının bitim tarihine kadar eğitimlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edecek. Yüz yüze telafi eğitim, özel okullarda 15 Ağustos 2020'den sonra başlayacak olup Ağustos ve Eylül aylarında toplam süresi en az üç hafta olacak şekilde düzenlenecek. Telafi eğitimi yapacak özel okullar eğitimin zamanı ve süresini il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirecek ve eğitime başlamadan ve eğitim süresince okullarında tedbirleri alacak."

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitimlere de 16 Mart - 31 Mayıs tarihlerinde ara verildiğini hatırlatan Yıldız, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tedbirlerin uygulanmasıyla ülke genelinde olumlu sonuçlar elde edilmiş ve normalleşme süreci planlandığı şekliyle devam etmektedir. Kontrollü sosyal hayat kuralları, il pandemi kurulunun görüşleri de dikkate alınarak kurum binalarında, eğitimde kullanılan araç gereçlerde ve engelli bireylerin merkeze ulaşımlarında kullanılan servis araçlarında koronavirüs salgınından korunmak için gerekli olan maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlerle birlikte, illere gönderdiğimiz yazıdaki kurallara uyulması şartıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin kurucuları ve engelli bireylerin velilerinin istemesi halinde, merkezlerde eğitimlere 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlayabilecektir."

Yıldız, özel öğretim kurslarının da gerekli önlemleri alarak öğrenci velilerinin istemesi halinde, eğitimlere bugünden itibaren başlayabileceğini duyurdu.

Yıldız, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri binalarında, eğitimde kullanılan araç gereçlerde ve öğrenci, kursiyer ve engelli bireylerin merkeze ulaşımlarını sağlayan servis araçlarında maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlerle birlikte diğer kurallara titizlikle uymalarının sağlanacağını, uymayanlar hakkında ilgili birimlerce mevzuatları doğrultusunda gerekli yasal işlemlerin yapılacağını belirtti.

Genel Müdür Yıldız, özel okullar, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile ilgili yazıların illere gönderildiğini sözlerine ekledi. 

EN ÇOK OKUNAN HABERLER