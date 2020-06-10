  • BIST
    108891
  • Dolar
    6,8047
  • Euro
    7,6791
  • Altın
    373,3220
İstanbul
17 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
GÜBRETAŞ'tan ilk çeyrekte 69,7 milyon lira net kar
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e sert tepki: Sonuçları olacağını göstermeliyiz
AB-Türkiye Dostluk Grubu kuruldu
Bakan Albayrak: İstanbul'a 'Finans Merkezi' olmak çok yakışacak
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar
ABD'de korkutan tablo! Son 24 saatte bin 64 kişi öldü
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Adalet Bakanı açıkladı! 5 Eylül'de yapılacak
MEB'den karne açıklaması
Adalet Bakanı Gül, TBB Başkanı Feyzioğlu ve bazı baro başkanlarıyla görüştü
Çin ve Hindistan sınırdaki gerilimi düşürmek için uzlaştı
MotoGP'nin ertelenen İtalya ayağı da iptal edildi
CİMER'e yazarak tavşan isteyen kardeşlerin talebi yerine getirildi
Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri 15 Haziran'a kadar kademeli kaldıracak
"AB'nin büyüme oranlarında azalma olacak"
Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Bekdikhan: Premium segment hızlı toparlanıyor
Fındıkta Amerikan beyaz kelebeği tehdidine karşı uyarı
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Rus bankalarının karı rekor düzeye geriledi
Rusya'nın petrol geliri yüzde 25 azaldı
ODTÜ'lü matematik uzmanları çözdü: FETÖ'nün şifresi kırıldı!
Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır son yolculuğuna uğurlandı
Rize-Artvin Havalimanı'nın kulesi 'çay bardağı' şeklinde olacak
SPK Başkanı açıkladı! 37,7 milyon TL ceza kesildi
10 Haziran 2020 Çarşamba 16:32:00 - Güncelleme:10 Haziran 2020 Çarşamba 17:04:00

MEB'den okullara karne düzenlemesi

ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilkokul ve ortaokul karneleri elektronik ortamda erişime açılacak, liselerde ise ikinci dönem için karne basılı ortamda düzenlenmeyecek.

Bakan Ziya Selçuk imzasıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılı yıl sonu işlemlerine ilişkin illere yazı gönderildi.

Genelgede, liselerde sınıf geçme, sorumluluk sınavları, karne, yurt dışı öğrencilerle ilgili tereddüt oluşturan hususlara açıklık getirildi.

Buna göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüz yüze eğitim yapılamadan uzaktan eğitim ile tamamlanacak. Bu eğitim öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler öğrencilerin birinci dönem puanı ve devamsızlık durumu dikkate alınarak yapılacak.

Salgın nedeniyle ikinci dönemde yurt dışından dönmüş olanlardan denklik belgelerini temin edenler, birinci ve ikinci dönem puanlarının bulunmaması esas alınarak 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere bütün derslerden başarılı sayılacak.

Tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.

Sorumluluk sınavları, okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınarak, 22-30 Haziran'da gerçekleştirilecek.

MESLEK LİSELİLERE STAJ BİTİRME SINAVI

Yazıda, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 12'nci sınıf öğrencilerinden 40 iş günü staj yapması gerektiği halde stajlarını yapamayanlar muaf sayılarak, yapılacak ilk sorumluluk sınavları döneminde staj bitirme sınavına alınacağı da bildirildi.

KARNELER NASIL OLACAK?

MEB, ilkokul ve ortaokullarda karnelerin elektronik ortamda velilerin ve öğrencilerin erişimine açılacağını açıklamıştı.

Liseler için de 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem puanı tüm öğrenciler için yıl sonu başarı puanı olarak kabul edilecek. Bu nedenle liselerde, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için tekrar karne düzenlenmeyecek.

Ancak "teşekkür", "takdir", "onur" ve "üstün" başarı belgeleri ile diplomalar düzenlenecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle yığılmalara meydan vermemek için okul müdürlüklerince yapılacak planlama çerçevesinde öğrenci yoğunluğu dikkate alınarak 22 Haziran'dan itibaren gün ya da haftalara yayılarak diploma ve takdir, teşekkür gibi belgelerin dağıtımı yapılabilecek.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER