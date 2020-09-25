MEB'den meslek liseleri için flaş staj kararı

Meslek liseleriyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı.



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri, 28 Eylül'den itibaren işletmede beceri eğitimi veya staj yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla mesleki eğitime ilişkin illere yazı gönderildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin; işletmenin talebi, velisinin izni ve işletmelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirleri alması şartıyla 28 Eylül'den itibaren işletmede beceri eğitimi veya stajlarına başlayabileceği belirtildi.

İşletmelere gönderilemeyen öğrencilerin ise Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler alınarak, "İşletmede Beceri veya Meslek Eğitimi" derslerini okullarında yapabileceği ifade edildi.

Açıklamada, 'Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıya göre Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri; işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ve kovid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafından alınması şartıyla 28 Eylül tarihinden itibaren işletmede beceri eğitimi/stajlarına başlayabilecekler' ifadelerine yer verildi.