MEB, yeni öğretmen ataması yaptı
Kaynak: İHA
Ek öğretmen ataması yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığınca sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan 581 pozisyona ek atama gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanlığınca, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesi doğrultusunda 2023 Mart sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan 581 pozisyona ek atama işlemi gerçekleştirildi. Atama sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığının "personel.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.
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