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22 Ağustos 2023 Salı 21:24:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2023 Salı 21:24:00

MEB uyardı: Çevrim içi (online) eğitim verdiği iddiasıyla faaliyet gösteren sitelere karşı öğrenci ve veliler dikkatli olmalı

Kaynak: IHA

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Milli Eğitim Bakanlığı, üniversitelere hazırlık kursu adı altında çevrim içi (online) eğitim verdiği iddiasıyla faaliyet gösteren sitelere karşı öğrenci ve velileri uyardı.

Milli Eğitim Bakanlığı, üniversitelere hazırlık kursu adı altında çevrim içi (online) eğitim verdiği iddiasıyla faaliyet gösteren sitelere karşı öğrenci ve velileri uyardı.

Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden yayımlanan duyuruda "Bilindiği üzere Bakanlığımız, öğrenci ve velilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için merdiven altı yapılara karşı mücadelesini sürdürmektedir. Bu kapsamda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almadan liselere ve üniversitelere hazırlık kursu adı altında çevrim içi (online) eğitim verdiği iddiasıyla faaliyet gösteren sitelere karşı öğrenci ve velilerimizin çok daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Öğrenci ve velilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için izinsiz faaliyet gösteren bu tip yapılara itibar etmemeleri önem arz etmektedir. Buna karşı Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren özel kurs/uzaktan öğretim kursların listesine https://ookgm.meb.gov.tr/kurumlar.php?=kurs adresinden ulaşılabilir." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : MEB kURS EĞİTİM
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