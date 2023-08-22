MEB uyardı: Çevrim içi (online) eğitim verdiği iddiasıyla faaliyet gösteren sitelere karşı öğrenci ve veliler dikkatli olmalı
Kaynak: IHA
Milli Eğitim Bakanlığı, üniversitelere hazırlık kursu adı altında çevrim içi (online) eğitim verdiği iddiasıyla faaliyet gösteren sitelere karşı öğrenci ve velileri uyardı.
Milli Eğitim Bakanlığı, üniversitelere hazırlık kursu adı altında çevrim içi (online) eğitim verdiği iddiasıyla faaliyet gösteren sitelere karşı öğrenci ve velileri uyardı.
Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden yayımlanan duyuruda "Bilindiği üzere Bakanlığımız, öğrenci ve velilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için merdiven altı yapılara karşı mücadelesini sürdürmektedir. Bu kapsamda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almadan liselere ve üniversitelere hazırlık kursu adı altında çevrim içi (online) eğitim verdiği iddiasıyla faaliyet gösteren sitelere karşı öğrenci ve velilerimizin çok daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Öğrenci ve velilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için izinsiz faaliyet gösteren bu tip yapılara itibar etmemeleri önem arz etmektedir. Buna karşı Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren özel kurs/uzaktan öğretim kursların listesine https://ookgm.meb.gov.tr/kurumlar.php?=kurs adresinden ulaşılabilir." ifadelerine yer verdi.
- Bakan Fidan'dan Irak'a terör örgütü PKK uyarısı: "İlişkilerimizi zehirlemesine izin vermemeliyiz"
- Mısır alım fiyatı açıklandı
- Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İmamoğlu'na tepki: 1522 gündür metro bekliyoruz
- Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Toplu sözleşme görüşmeleri başladı
- MEB uyardı: Çevrim içi (online) eğitim verdiği iddiasıyla faaliyet gösteren sitelere karşı öğrenci ve veliler dikkatli olmalı
- Başkan Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık vurgusu: Ya teslim olacaklar ya yüzleşecekler