MEB personelinin yükselmesine ilişkin sınav sonuçları açıklandı
Kaynak: IHA
Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) şube müdürlüğü, memurluk, şeflik ve saymanlık için 9 Temmuz'da gerçekleştirilen görevde yükselme sınavı sonuçları "meb.gov.tr"de açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Yönetmeliği kapsamında 9 Temmuz'da 30 ilde 175 bina, 5 bin 394 salonda sınav gerçekleştirildi. Şube müdürü, memur, sayman ve şeflik için yapılan sınavın sonuçları açıklandı.
Sonuçlara, Bakanlığın meb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.
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