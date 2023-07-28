MEB personelinin yükselmesine ilişkin sınav sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Yönetmeliği kapsamında 9 Temmuz'da 30 ilde 175 bina, 5 bin 394 salonda sınav gerçekleştirildi. Şube müdürü, memur, sayman ve şeflik için yapılan sınavın sonuçları açıklandı.

Sonuçlara, Bakanlığın meb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.