MEB, öğretmenlerin yer değiştirme takvimini yayımladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 13-17 Temmuz'ta, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 28 Temmuz-2 Ağustos arasında yapılabilecek.

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvurularının kabul edilmesi ve onay süreci ise 7-14 Ağustos'ta başlayacak.