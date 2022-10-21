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21 Ekim 2022 Cuma 18:17:00 - Güncelleme:21 Ekim 2022 Cuma 18:17:00

MEB ile Belediyeden iş birliği: Öğrencilere aylık 500 TL destek

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, mesleki eğitim merkezi öğrencilerine mali destek sağlayacak iş birliği protokolünü imzaladı.

Bakan Özer, "Mesleki Eğitim Merkezleri Öğrencileri Destekleme Protokolü"nün Musiki Muallim Mektebi'ndeki imza töreninde yaptığı konuşmada, mesleki eğitimin kalkınmada önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Başarılı öğrencilerin mesleki eğitimden arındırılmasına neden olan 28 Şubat sürecindeki katsayı uygulamasının, yapılan düzenlemelerle kaldırıldığını hatırlatan Özer, bugüne kadar mesleki eğitimin güçlendirilmesi için çaba sarf edildiğini dile getirdi.

Sektörün tüm temsilcileriyle mesleki eğitimde müfredatın güçlendirildiğini, güncellendiğini aktaran Bakan Özer, meslek liselerine akademik olarak başarılı öğrencilerin yöneldiğini vurguladı.

Mahmut Özer, araştırma ve geliştirme çalışmalarının arttığı mesleki eğitimin üretim kapasitesinin de yükseldiğini ifade etti.

"ÇIRAK, KALFA SAYISI 900 BİN 675'E YÜKSELDİ"

Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısının 2021 sonunda 159 bine ulaştırılabildiğini belirten Özer, şöyle konuştu:

"Hedefimiz 2022 sonunda, 159 bin olan çırak, kalfa sayısını 1 milyona ulaştırmaktı. Cumhurbaşkanımız da bu rakamı kamuoyu ile paylaştı. Bugün itibarıyla 10 ay gibi kısa sürede Türkiye'deki çırak, kalfa sayısı 900 bin 675'e yükseldi. Hedefimiz, kasım ayında 1 milyon çırak ve kalfa sayısına ulaşmak, aralık ayında 1 milyonun üzerine çıkmak."

Özer, Türkiye'nin her noktasında çırakların ve kalfaların işletmelerdeki sayılarının arttığını bildirdi.

Bu yılın 9 ayında halk eğitim merkezleri aracıyla 9 milyon 300 bin kişiye ulaşıldığını bildiren Özer, halk eğitim merkezleriyle kadınların istihdamı noktasında önemli adımlar atıldığını söyledi.

Mamak Belediyesi'ne sağladığı destek dolayısıyla teşekkür eden Bakan Özer, "Mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran her gencimize asgari ücretin üçte biri kadar devlet olarak ücret ödüyoruz. Çıraklarımız yaklaşık 1700 lira, 2 bin 700 lira da kalfalarımız devlet tarafından ücret alıyorlar. Aynı zamanda iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalarını yaptırıyoruz." dedi.

Bazı belediyelerin devletin verdiği desteğe ilave ödeme yaptıklarını bildiren Özer, imzalanacak protokolle Ankara'da bu iş birliğinin ilk kez Mamak Belediyesiyle yapılacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Bakan Özer ile Başkan Köse iş birliği protokolünü imzaladı.

- 250 LİRALIK DESTEK 500 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Mamak Belediye Başkanı Köse, bugüne kadar öğrencilere yönelik yaptıkları çalışmaları anlattı.

Protokol kapsamında mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde öğrenim gören öğrencilere mali destek sağlanacağını bildirerek, "Mamak Belediyesi olarak bir ilki gerçekleştiriyoruz. Belediye Meclisimizde oy birliğiyle aldığımız kararla, mesleki ve teknik programa kayıtlı 19 yaşından gün almamış tüm öğrencilerimize 2 yıl boyunca 250 lira destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Köse'nin bu açıklamaları üzerine Bakan Özer, destek miktarının 500 liraya çıkarılmasını istedi, Başkan Köse de bu teklifi kabul etti.

İmza törenine, Ankara Valisi Vasip Şahin, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ile çok sayıda davetli katıldı.

Programın ardından Mamak Belediyesi Çocuk ve Gençlik Meclisini ziyaret ederek buradaki öğrencilerle bir süre sohbet eden Bakan Özer, "Sizleri biz ne kadar nitelikli eğitimle buluşturup güçlü hale getirebilirsek, ülkemiz de çok daha güçlü hale gelecek." dedi.

Etiketler : mamak belediye öğrenci destek
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