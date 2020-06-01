MEB duyurdu: LGS için iki yeni karar!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınav evraklarının dağıtımında eldiven kullanılacağını, soru kitapçıklarının ise 22 Haziran Pazartesi'den itibaren dağıtılacağını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS'de iki yeni önlemin daha alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''20 Haziran 2020 tarihinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavda öğrencilerin sağlığının korunması için iki yeni önlem daha alındı. Önceki yıllarda sınavdan 1 saat sonra öğrenciler tarafından alınan soru kitapçıkları, bu yıl bir karmaşaya neden olarak sosyal mesafenin ihlal edilmesi olasılığının ortadan kaldırılması için öğrencilere 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren geri verilecek. Ayrıca soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını dağıtan sınav görevlileri cerrahi eldiven kullanacak'' denildi.
- Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 300 bini geçti
- Kovid-19 hastası Türk vatandaşı ambulans uçakla Rusya'dan yurda getirildi
- AK Parti Sözcüsü Çelik: Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır
- CHP'li Özel ve Özkoç için hesap zamanı: Fezlekeleri gönderildi
- Terör örgütüne sınır ötesinde ağır darbe! Kuzey Irak'ta PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi
- Sağlık Bakanlığından kütüphaneler ile kahve ve kıraathanelerde Kovid-19 tedbirleri