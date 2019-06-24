20 bin öğretmen alımında okul tercihi ve atama takvimi açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen atamasını 9 Ağustos'ta gerçekleştirecek. Sözleşmeli öğretmen adaylarının tercihleri ise 30 Temmuz ila 5 Ağustos 2019 tarihleri arasında alacak.
MEB'in daha önce açıkladığı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına dair takvimde sözlü sınav süreci yer almıştı. Buna göre sözlü sınavlar 12 ila 30 Haziran tarihleri arasında alınacak ve 4 Temmuz'da açıklanacaktı.
2019 Mart Sözleşmeli Öğretmen Atama Duyurusu Çerçevesinde Başvuranların Tercih ve Atama İşlemine İlişkin Takvim Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.
9 AĞUSTOS'TA YAPILACAK
Yapılan resmi açıklamaya göre eğitim kurumu tercihlerinin alınması 30 Temmuz - 5 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. 9 Ağustos 2019 tarihinde 20.00'da sözleşmeli öğretmenin ataması yapılacak. Ataması yapılacak öğretmenler 2 Eylül 2019'dan itibaren görevlerine başlayabilecek.
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