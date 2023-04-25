25 Nisan 2023 Salı 12:13:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 12:13:00
Mayıs ayı askerlik yerleri açıklandı
Mayıs / Haziran / Temmuz 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay / astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.
Mayıs / Haziran / Temmuz 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay / astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.
Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden sorgulanabiliyor.
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