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25 Nisan 2023 Salı 12:13:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 12:13:00

Mayıs ayı askerlik yerleri açıklandı

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Mayıs / Haziran / Temmuz 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay / astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.

Mayıs / Haziran / Temmuz 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay / astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.

Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden sorgulanabiliyor.

Etiketler : Askerlik e-Devlet ve askerlik şubeleri yedek subay astsubay adayları
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