Mayına çarpan gemi karaya oturdu! 4 Türk denizcinin sağlık durumu iyi
Tuna nehrinde mayına çarparak karaya oturan gemide, görev yapan 4 Türk denizcinin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
Karadeniz'de Tuna Nehri'ndeki bir limana tahıl yüklemek için yola çıkan Panama bayraklı bir sivil gemi, mayınına çarparak patladı.
Patlama sonucu 2 denizcinin yaralandığı ve bu kişilere tıbbi destek sağlandığı belirtildi.
GEMİDE BULANAN TÜRKLERİN DURUMU İYİ
Denizcilik Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada gemide, görev yapan 4 Türk denizcinin sağlık durumlarının iyi olduğu vurguladı.
Tuna nehrinde mayına çarparak karaya oturan MV VYSSOS isimli Panama bayraklı gemide, güverte stajyeri, yağcı, usta gemici ve fitter olarak görev yapan 4 Türk denizcimizin sağlık durumları iyi olup olay AAKK Merkezimiz tarafından takip edilmektedir. pic.twitter.com/EGLYzfiDNH— DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) December 28, 2023
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