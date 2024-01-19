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19 Ocak 2024 Cuma 15:13:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 15:13:00

Başkan Erdoğan'dan İsrail'e destek veren ülkelere tepki "Faşist yüzleri ortaya çıktı"

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Başkan Erdoğan, Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor. Soykırımcı İsrail'e destek veren ülkelere tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Lafa gelince demokrasi havariliğini kimseye bırakmayanların faşist yüzleri ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat töreninde TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi ve Marlin SİDA, Türk donanmasına teslim ediliyor. Her biri farklı görevlerde kullanılacak bu platformlar, Türk Deniz Kuvvetlerinin Mavi Vatan'daki gücüne güç katacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova Sefine Tersanesi'nde "Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni"nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Teslimatı gerçekleşen her bir gemimizin, Deniz Kuvvetlerimizin gücüne daha fazla güç katacağı inancındayız

Bugün sadece gemilerimizin teslimatıyla yetinmiyoruz, aynı zamanda dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip, ilk insansız su üstü aracımızı da Donanmamıza teslim ediyoruz

Projelerimizde yüzde 80'e varan yerlilik oranına ulaştık

Günümüzde savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin, istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir

Lafa gelince demokrasi havariliğini kimseye bırakmayanların faşist yüzleri ortaya çıktı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan mavi vatan canlı
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