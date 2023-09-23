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'Mavi vatan'a 2 yeni açık deniz karakol gemisi
23 Eylül 2023 Cumartesi 17:38:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 17:38:00

'Mavi vatan'a 2 yeni açık deniz karakol gemisi

Kaynak: TRT Haber

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın iki açık deniz karakol gemisi 'TCG Akhisar' ve 'TCG Koçhisar' törenle denize indirildi. Yapımı tamamlanan 1 MİLGEM de törende Pakistan'a teslim edildi.

Türk donanmasının gücüne güç katacak yerli ve milli gemilerden iki tanesi TCG Akhisar ve TCG Koçhisar Mavi Vatan ile buluştu. Yapımı tamamlanan 1 MİLGEM de Pakistan'a teslim edildi.

2 savaş gemisinin denize indirme ve bir geminin de teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı.

Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Pakistanlı yetkililer de katıldı.

"DENİZ KUVVETLERİMİZ MAVİ VATANDAKİ HAREKAT KABİLEYETİNİ DAHA DA ARTIRACAK"

Törende konuşan Bakan Güler, "İlk deniz karakol gemilerimiz Akhisar ve Koçhisar'ı denize indirmenin haklı, gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yerli ve Milli Savunma Sanayimizin geldiği mümtaz seviyeyi ortaya koyan bu gemilerimizin donanmamıza katılmasıyla deniz kuvvetlerimiz mavi vatandaki harekat kabileyetini daha da artıracak dünyada önde gelen deniz kuvvetleri arasındaki seçkin yerini pekiştirecektir." dedi.

Gemiler ile istihbarat, gözetleme, keşif, arama kurtarma, terörle mücadele, denizde denetim harekâtı ve deniz özel harekâtı görevleri icra edilecek.

Karakol gemileri, aynı kızakta bu kadar kısa sürede ve bu seviyede iki geminin birden denize indirilmesi bakımından bir ilk. MİLGEM projesi kapsamında inşası tamamlanan 'Babur' gemisi de düzenlenen törenle Pakistan'a teslim edildi.

Etiketler : mavi vatan deniz kuvvetleri komutanlığı tcg akhisar tcg koçhisar
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