Maske takmanın mecburi olduğu Muğla'da kurallara uymayan 130 kişiye para cezası uygulandı
Muğla'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında uygulanan maske takma kuralına uymayan 130 kişiye toplam 94 bin lira ceza uygulandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maske takmanın zorunlu olduğu Muğla ve ilçelerindeki sorumluluk alanlarındaki denetimlerini sürdürdü.
Ekipler denetimlerde, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslar yaparak uyardı.
Ekipler iki gün süren denetimlerinde, ilk gün alt sınırdan, ikinci gün ise üst sınırdan olmak üzere maske takmayan 130 kişiye toplam 94 bin lira ceza kesti.
- ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YKS adaylarına flaş uyarı!
- Maske takmanın mecburi olduğu Muğla'da kurallara uymayan 130 kişiye para cezası uygulandı
- Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
- MHP'de kurultay süreci başlıyor
- Gözaltına alınan HDP'li Bekir Polat belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı
- Gözler bu toplantıdan çıkacak kararlarda... Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor