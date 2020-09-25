Maske takmadığı için ceza yedi 'Karım benimle kavga eder' dedi

Maske takmadığı için ceza yedi 'Karım benimle kavga eder' dedi

Bursa'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan maske denetiminde, maske takmadığı için polis tarafından 900 lira ceza kesilen S.K., "Bu para çok fazla. Karım benimle kavga edebilir" diyerek sitem etti.



DHA'da yer alan habere göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok noktada maske denetimi yapmayı sürdürüyor. Denetimler sırasında maske takmadığı için 900 lira ceza kesilen 45 yaşındaki S.K., para cezasına "Karım benimle kavga edebilir" diyerek tepki gösterdi.

Ekipler tarafından kafe ve restoranlar denetlenirken, vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarıldı.

"KARIM BENİMLE KAVGA EDEBİLİR"

Ekipler, Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda maskesiz S.K.’ye 900 TL ceza yazdı.

S.K., 900 TL’nin çok fazla olduğunu belirterek, "Neden alıştıra alıştıra ceza yazmıyorsunuz? İnsanlar maskeye alışamadı. Karım benimle niye maske takmadın diye kavga edebilir” dedi.