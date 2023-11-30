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30 Kasım 2023 Perşembe 06:57:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 06:57:00

Masalları yaşatan meddah

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Türk halk bilimi doktorası yapan Rugeş Demir köy köy gezip meddahlık yapıyor. Hacivat-Karagöz gösterisi yapmak için gittiği yerlerde dinlediği öyküleri, masalları kitaplaştırıp ‘unutulmasın diye' çocuklara dağıtıyor.

ÇOCUKLARIN HAYATLARINDA BİR İLK

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğrenim görürken Türk halk edebiyatı dersinde öğrendiklerinden etkilenen Rugeş Demir, meddah oldu. Kendi imkanlarıyla yaptığı perde ve gölge oyunu karakterleriyle 2017'de yola çıkan Rugeş Demir, köy okullarını gezerek hayatında meddah görmeyen çocuklara hikayeler anlatmaya başladı.

ÇABASI ANILARI KAYBETMEMEK İÇİN

Meddahlık hikayelerinin yanı sıra çocuklara Hacivat-Karagöz gösterisi de yapan Demir, "6 senede 35 ilde gösteri yaptık. Bu sanatın gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyoruz. Gösteri için gittiğimiz yerlerde sadece gösteri yapmakla sınırlı kalmıyoruz. O bölgelerin hikayelerini, masallarını da derliyoruz. Derlediğimiz hikayeleri kaybolmaması için kitaplaştırarak farklı yerlerdeki çocuklara dağıtıyoruz" dedi.

Etiketler : masal meddah köy
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