05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:40:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:40:00
MASAK Başkanı görevden alındı
MASAK Başkanı Osman Dereli Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alındı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli görevden alındı. Dereli'nin görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
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