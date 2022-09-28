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28 Eylül 2022 Çarşamba 09:05:00 - Güncelleme:28 Eylül 2022 Çarşamba 09:05:00

Masada önemli konular var: MGK toplanıyor

Kaynak: TRT Haber

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Milli Güvenlik Kurulu bugün yoğun bir gündemde toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler ele alınacak. Yunanistan'ın Ege'deki provokatif adımları, Suriye'nin kuzeyindeki terör tehdidi ve Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş, öncelikli gündem başlıkları olacak.

Yunanistan'ın Ege'de tansiyonu yükselten adımları, gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması, yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bölgeye etkileri...

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), kritik başlıklarla Beştepe'de toplanacak.

YUNANİSTAN'IN PROVOKATİF ADIMLARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda Yunanistan'ın gerilimi artıran adımları kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

Ege'deki adaların uluslararası hukuk çiğnenerek silahlandırılması ve Yunanistan'daki Amerikan üslerinin artması başta olmak üzere son gelişmeler değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE DE MGK GÜNDEMİNDE

Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları da kurulun gündeminde yer alacak. Özellikle Suriye'nin kuzeyinde devam eden mevcut operasyonlar ve bundan sonra atılacak adımlar masaya yatırılacak.

Tahıl anlaşmasının takibi ve ateşkes çabaları değerlendirilecek

RUSYA İLE UKRAYNA ARASINDAKİ SAVAŞ...

Son olarak esir takasında kritik rol oynayan Ankara'nın diplomatik girişimleri devam ediyor. MGK'da savaşın etkileri, tahıl koridoru anlaşmasının takibi ve ateşkes çabaları gözden geçirilecek.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararlar, toplantı sonrası yapılacak yazılı açıklama ile kamuoyu ile paylaşılacak.

Etiketler : MGK RUSYA UKRAYNA EGE DENİZİ YUNANİSTAN
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