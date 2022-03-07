Masada kritik konular var! AK Parti MYK toplanıyor
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda Rusya'nın Ukrayna saldırısı, bölgedeki son durum ve Ankara'nın yürüttüğü diplomasi trafiğinin ele alınması bekleniyor.
AK Parti MYK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Rusya'nın Ukrayna saldırısı, bölgede yaşanan gelişmeler ve Ankara'nın yürüttüğü diplomasi trafiği AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda dış politika başlığı altında değerlendirilecek.
Toplantıda iç siyasete ilişkin gelişmeler ve meclis çalışmaları da ele alınacak. Acil yargı paketinin detayları değerlendirilecek.
Erdoğan'ın açıkladığı kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni önlemlere ilişkin düzenlemenin görüşülmesi bekleniyor.
Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara yönelik tedbirlere ilişkin teklifin de Merkez Yürütme Kurulu'nda ele alınması planlanıyor.
Ekonomideki gelişmeler ve terörle mücadele operasyonlarına ilişkin detayların da AK Parti MYK toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.