VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Masada kritik konular var
Bakan Nebati açıkladı: İnceleme başladı
Ateşkes ilan edildi: Birçok kentte insani koridor açılıyor
EYT için düğmeye basıldı!
Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Mayosuz Hadise
‘Harbi Güzel' patron
Annenin gönlünü fethetti
Alaçatı'da baş başa yemek!
Kızlarımın yol arkadaşıyım
İşte ABD'nin 'Zelenski' planı
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'u navigasyondan daha iyi bilirim
"PCR testi negatif olmadan okula dönmeyecekler"
Emniyetten 'Yağ' provokasyonuna soruşturma
Bakan Çavuşoğlu Lavrov ile görüştü
Sağlık Bakanlığı paylaştı... İşte güncel koronavirüs tablosu
Rusya'dan kritik Ukrayna açıklaması
Türkiye Adalet Akademisi hakimlere 'gerekçeli karar yazma eğitimi' verecek
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Mart ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Sahte iş yerlerinde 'çalışan' gösterilen 106 bin kişinin sigortalılığı iptal edildi
Kiev yakınlarındaki İrpin'de siviller, çatışmalar arasında tahliye edilmeye çalışılıyor
Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü
Trump'tan Rusya şakası!
07 Mart 2022 Pazartesi 09:36:00 - Güncelleme:07 Mart 2022 Pazartesi 09:36:00

Masada kritik konular var! AK Parti MYK toplanıyor

ABONE OL

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda Rusya'nın Ukrayna saldırısı, bölgedeki son durum ve Ankara'nın yürüttüğü diplomasi trafiğinin ele alınması bekleniyor.

AK Parti MYK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Rusya'nın Ukrayna saldırısı, bölgede yaşanan gelişmeler ve Ankara'nın yürüttüğü diplomasi trafiği AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda dış politika başlığı altında değerlendirilecek.

Toplantıda iç siyasete ilişkin gelişmeler ve meclis çalışmaları da ele alınacak. Acil yargı paketinin detayları değerlendirilecek.

Erdoğan'ın açıkladığı kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni önlemlere ilişkin düzenlemenin görüşülmesi bekleniyor.

Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara yönelik tedbirlere ilişkin teklifin de Merkez Yürütme Kurulu'nda ele alınması planlanıyor.

Ekonomideki gelişmeler ve terörle mücadele operasyonlarına ilişkin detayların da AK Parti MYK toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

Etiketler : AK Parti MYK MYK BAŞKAN ERDOĞAN
Okuma provası

Okuma provası
Evlat bambaşka bir şey

Evlat bambaşka bir şey
Tacizcisiyle başı belada

Tacizcisiyle başı belada
Sorunları hallettik

Sorunları hallettik
Final sonrası safari tatili

Final sonrası safari tatili
Ben değil onlar terketti

Ben değil onlar terketti
Sessiz âşık

Sessiz âşık
Senaryo çalıntı iddiası

Senaryo çalıntı iddiası
Seda'yı elimden aldı

Seda'yı elimden aldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER