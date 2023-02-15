VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Elazığ Valiliği'nden yıkımlara ilişkin uyarı
"Türkiye'de mükemmel bir organizasyon var"
Devlet deprem yaralarını saracak: Kısa çalışma ödeneği devreye giriyor
Depremde bölge yer değiştirdi
Mart başında 30 bin konut: 3-4 katı geçmeyecek
Bakan Özer: Sağlam raporu verilen kamu binaları hizmete geçti
Pakistan'da tatbikattaki Azerbaycanlı askerlerden "gönlümüz Türkiye'de" mesajı
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ'nin deprem bölgesine desteği sürüyor
IEA, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü yukarı yönlü revize etti
Deprem, spor camiasını da derinden sarstı
Dünya Tekvando Federasyonu, depremzedeler için 30 bin dolar bağış yaptı
Psikolojik ilk yardım: Ruhumuzu enkaz altından nasıl çıkaracağız?
Kahramanmaraş depreminin kendine has özellikleri
Asrın felaketinde dezenformasyonla mücadele ve kriz iletişimi
"Hoşgörü Kenti"nde ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı yapılar depremden zarar gördü
Depremden etkilen illerdeki kültürel miras koruma altına alındı
Brian May, Orlando Bloom ve Natalie Portman'dan depremzedelere destek
9 aylık hamile eşini deprem sırasında balkondan atarak kurtardı
Bakan Özer: 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak
Yıkılan otelle ilgili 4 kişi gözaltına alındı
Bakanlıktan depremle ilgili son bilgileri paylaştı
222. saatte gelen mucize: Kurtarma ekiplerini gözyaşları sel oldu
Dayanışma göstermek için Türkiye'ye geliyor
''Bu Türkiye'ye ne kadar bağlı olduğumuzu gösteriyor''
15 Şubat 2023 Çarşamba 14:14:00 - Güncelleme:15 Şubat 2023 Çarşamba 14:14:00

Mart başında 30 bin konut: 3-4 katı geçmeyecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması için mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına başlanacak. Depremden etkilenen bölgeler için projelendirmede konutların zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde hazırlanması planlanıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, TOKİ, afet riski ve çarpık kentleşmenin yoğun olduğu alanlar ile deprem bölgelerinde kalıcı konutlar inşa ediyor.

2003'ten bu yana ürettiği 1 milyon 180 bin konut ile insanlara sağlıklı ve güvenli evler sunan TOKİ, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ta 5 bin 545, Hatay'da 8 bin 18, Osmaniye'de 3 bin 323, Malatya'da 20 bin 605, Şanlıurfa'da 17 bin 261, Diyarbakır'da 20 bin 912, Gaziantep'te 27 bin 947, Adıyaman'da 7 bin 65, Adana'da 21 bin 154, Kilis'te ise 1929 olmak üzere toplam 133 bin 759 konut inşa etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde TOKİ'nin depreme dayanıklı sistemlerle inşa ettiği binaların hiçbirinde yıkım ve yapısal hasar oluşmadı.

Bölgede, mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına başlanması planlanıyor. Kademeli olarak diğer konut projelerine başlanması da hedefleniyor.

- FAY HATLARININ UZAĞINDAKİ REZERV ALANLARDA İNŞA ÇALIŞMALARINA BAŞLANACAK

Bu kapsamda bölgede yeni inşa edilecek konutlar ve şehirlerle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından hazırlıklar yürütülüyor.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından, bilimsel çalışmalarla yerinde ihya edilebilecek binalar tespit edilecek. Bu çalışmalar sonucu yerinde ihyasının uygun görülmeyen başka yere taşınması gereken binaların, fay hatlarının uzağında belirlenecek rezerv alanlarda inşa çalışmalarına hemen başlanacak.

TOKİ tarafından etaplar halinde yapılması planlanan inşa çalışmalarında ilk olarak, her bir parsel için ayrı ayrı olmak üzere, yapının temel ve statik hesaplarının yapılabilmesi için zemin araştırma verileri ile geoteknik değerlendirmeleri içeren zemin etüt raporu çıkartılacak.

Rapordan alınan veriler doğrultusunda da başta Deprem Yönetmeliği olmak üzere yürürlükteki tüm ilgili kanun ve yönetmeliklere göre projeler hazırlanacak.

- KONUTLAR ZEMİN ARTI 3-4 KATI GEÇMEYECEK

Depremden etkilenen bölgeler için projelendirmede konutların zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde hazırlanması planlanıyor.

TOKİ, binalarında uyguladığı "radye temel", "tünel kalıp taşıyıcı sistem", "yüksek beton dayanımı" gibi binada oluşacak sarsıntıyı ve dolayısıyla hasarı en aza indiren depreme karşı çözümlerini yeni yapılacak konutlarda da uygulayacak.

Bu bölgede de ihtiyaca göre tüm bu sosyal donatıların da yapılması öngörülüyor.

- HEDEF 1 YIL İÇİNDE KONUTLARI TAMAMLAMAK

TOKİ tarafından deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasının 1 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için yapımı tamamlanan konutlar, etaplar halinde hak sahiplerine teslim edilecek.

Etiketler : TOKİ radye temel tünel kalıp taşıyıcı sistem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX