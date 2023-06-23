Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili yeni gelişme: Bir kişi gözaltına alındı

Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili yeni gelişme: Bir kişi gözaltına alındı

Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangında şüpheli olarak 1 kişi yakalandı. Yakalanan şahsın alkol alarak sızmış vaziyette bulunan 44 yaşındaki M.A. olduğu öğrenilirken birçok suçtan sabıkası bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheli önce sağlık kontrolü için hastaneye, ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan ormanda bulunan yanmış cesedin Irak uyruklu F.A.A.K. (35) olabileceği değerlendiriliyor.

2 Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturmanın geniş çaplı sürdürüldüğü öğrenildi.