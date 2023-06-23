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Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili yeni gelişme: Bir kişi gözaltına alındı
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23 Haziran 2023 Cuma 21:44:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 21:44:00

Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili yeni gelişme: Bir kişi gözaltına alındı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangında şüpheli olarak 1 kişi yakalandı. Yakalanan şahsın alkol alarak sızmış vaziyette bulunan 44 yaşındaki M.A. olduğu öğrenilirken birçok suçtan sabıkası bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheli önce sağlık kontrolü için hastaneye, ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan ormanda bulunan yanmış cesedin Irak uyruklu F.A.A.K. (35) olabileceği değerlendiriliyor.

2 Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturmanın geniş çaplı sürdürüldüğü öğrenildi.

Etiketler : orman yangını Muğla Marmaris gözaltı
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