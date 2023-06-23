Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili yeni gelişme: Bir kişi gözaltına alındı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangında şüpheli olarak 1 kişi yakalandı. Yakalanan şahsın alkol alarak sızmış vaziyette bulunan 44 yaşındaki M.A. olduğu öğrenilirken birçok suçtan sabıkası bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheli önce sağlık kontrolü için hastaneye, ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan ormanda bulunan yanmış cesedin Irak uyruklu F.A.A.K. (35) olabileceği değerlendiriliyor.
2 Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturmanın geniş çaplı sürdürüldüğü öğrenildi.
- Konya'da baraj gölünde kaybolan öğretmenin cansız bedeni bulundu
- Bakan Güler, Özbek mevkidaşı Kurbanov ile görüştü
- Türkiye'nin gururu Bayraktar TB2, 500'ü devirdi!
- Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili yeni gelişme: Bir kişi gözaltına alındı
- Bayramda 19 bin 83 sağlık personeli görev başında olacak
- Vali Gül, bayram öncesi denetime çıktı