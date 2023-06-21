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21 Haziran 2023 Çarşamba 17:33:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 17:33:00

Marmaris'te çıkan orman yangını söndürüldü

Kaynak: AA

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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki sarp arazide orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmeyi başardı. çıkan orman yangını söndürüldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki sarp arazide çıkan orman yangını söndürüldü.

Çetibeli Mahallesi Balandağı mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, arazözler ile yangın söndürme işçileriyle karadan müdahale etti.

Ekiplerin etkin mücadelesiyle söndürülen yangında, 1 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Etiketler : marmaris yangın muğla
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