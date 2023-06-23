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23 Haziran 2023 Cuma 17:07:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 17:07:00

Marmaris'te orman yangını başladı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sarıana Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Etiketler : muğla marmaris orman yangını
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