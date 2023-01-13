Marmaris sahillerinde çöp yığınları oluştu

Marmaris'te sağanak yağış ve fırtına sonrası plajlarda ibretlik görüntüler ortaya çıktı. Duyarsız insanlar tarafından doğaya bırakılan tonlarca atığı, dalgalar denizden, yağmur suyu ise dere yataklarından plajlara taşıdı.

Halk Plajı ile Uzunyalı Sahilini kapsayan 6 kilometrelik kıyı boyunca çöp şeritleri meydana geldi.

'Çirkin ve pis' manzaralar büyük tepki topladı. Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, "Gördüklerimiz, doğanın insan eliyle nasıl kirletildiğinin adeta bir belgesiydi. Ders alınması gereken bir ibret tablosuydu" ifadelerini kullandı. Sahildeki çöp yığınları, Belediye ekipleri tarafından 8 saat süren çalışma sonucu temizlendi.

ENDER TÜRKKAN